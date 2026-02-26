Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este jueves 26 de febrero y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 9°C y alcanzará una máxima de 28°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de jueves 26 de febrero de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este jueves 26 de febrero de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 9°C y 28°C en diferentes zonas del país.
En la región noroeste se pronostica un amanecer claro y algo nuboso, manteniéndose esa tendencia durante las horas diurnas, con la presencia también de momentos nubosos; por la tarde y entrada la noche, los cielos alternarán entre algo nuboso, nuboso y períodos claros. Los vientos soplarán desde el sureste y este con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora, con la posibilidad de rachas de hasta 40 kilómetros por hora a lo largo del día. El rango de temperaturas oscilará entre los 11°C de mínima y los 28°C de máxima.
Para la región noreste, el amanecer será claro y algo nuboso, con la posibilidad de nieblas y neblinas afectando la visibilidad. Hacia el final del día, el cielo se presentará algo nuboso a nuboso. Los vientos persistirán del sureste a lo largo de la jornada con velocidades similares a la región noroeste y la misma probabilidad de rachas. Temperaturas mínimas y máximas estimadas para el área serán de 10°C y 26°C, respectivamente.
En la región suroeste se espera que el día inicie con clima claro, derivando en algo nuboso sin precipitaciones a la vista. A lo largo de la tarde y noche, predominará un clima algo nuboso y nuboso con vientos que permanecerán en el sector este entre 10 y 30 kilómetros por hora, presentando rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas permanecerán entre los 10°C de mínima y los 28°C de máxima.
Centro-sur del país observará un inicio del día con cielos algo nubosos y presencia de neblinas matinales, evolucionando a un clima más estable hacia el final del día. Se pronostican condiciones similares en cuanto a los vientos a las regiones previamente mencionadas, incluyendo la posibilidad de ráfagas. La temperatura fluctuará entre los 10°C y los 27°C.
En el este del país, las predicciones apuntan a un cielo que irá de algo nuboso a nuboso con la presencia ocasional de neblinas y bancos de niebla que podrían disiparse a medida que avance la tarde. La noche prevé neblinas esporádicas sin riesgo de precipitaciones. Los vientos, provenientes del sector sur durante la mañana y rotando al este, podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en rachas. Se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 26°C.
Para Punta del Este, las condiciones matutinas serán de un cielo que irá de algo nuboso a nuboso con baja probabilidad de precipitaciones escasas. Por otra parte, la noche se mantendrá estable sin precipitaciones previstas y vientos que, girando del suroeste al noreste, mantendrán una intensidad suave. La temperatura se moverá entre los 17°C al amanecer y no superará los 22°C durante el día.
Montevideo y el Área Metropolitana amanecerán con cielos algo nubosos a nubosos y la presencia de neblinas. A medida que el día avance, esta tendencia se mantendrá sin cambio significativo. Los vientos serán del sureste con periodos variable y rachas que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora. Se presentará una mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 24°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
Para los próximos días, Inumet anticipa una continuidad en la dinámica general de cielos parcialmente nubosos con períodos de claros y sin precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán similares a las del jueves, con una tendencia a un leve ascenso en los valores máximos conforme nos acercamos al final de semana. Los eventos de neblinas matinales serán esporádicos y las rachas de viento seguirán siendo un factor a considerar en la planificación de actividades al aire libre.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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