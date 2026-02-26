Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este jueves 26 de febrero y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este jueves 26 de febrero de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 9°C y 28°C en diferentes zonas del país.

En la región noroeste se pronostica un amanecer claro y algo nuboso, manteniéndose esa tendencia durante las horas diurnas, con la presencia también de momentos nubosos; por la tarde y entrada la noche, los cielos alternarán entre algo nuboso, nuboso y períodos claros. Los vientos soplarán desde el sureste y este con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora, con la posibilidad de rachas de hasta 40 kilómetros por hora a lo largo del día. El rango de temperaturas oscilará entre los 11°C de mínima y los 28°C de máxima.

Para la región noreste, el amanecer será claro y algo nuboso, con la posibilidad de nieblas y neblinas afectando la visibilidad. Hacia el final del día, el cielo se presentará algo nuboso a nuboso. Los vientos persistirán del sureste a lo largo de la jornada con velocidades similares a la región noroeste y la misma probabilidad de rachas. Temperaturas mínimas y máximas estimadas para el área serán de 10°C y 26°C, respectivamente.

En la región suroeste se espera que el día inicie con clima claro, derivando en algo nuboso sin precipitaciones a la vista. A lo largo de la tarde y noche, predominará un clima algo nuboso y nuboso con vientos que permanecerán en el sector este entre 10 y 30 kilómetros por hora, presentando rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas permanecerán entre los 10°C de mínima y los 28°C de máxima.

Centro-sur del país observará un inicio del día con cielos algo nubosos y presencia de neblinas matinales, evolucionando a un clima más estable hacia el final del día. Se pronostican condiciones similares en cuanto a los vientos a las regiones previamente mencionadas, incluyendo la posibilidad de ráfagas. La temperatura fluctuará entre los 10°C y los 27°C.

Cielo despejado en Montevideo. Foto: Archivo El País



En el este del país, las predicciones apuntan a un cielo que irá de algo nuboso a nuboso con la presencia ocasional de neblinas y bancos de niebla que podrían disiparse a medida que avance la tarde. La noche prevé neblinas esporádicas sin riesgo de precipitaciones. Los vientos, provenientes del sector sur durante la mañana y rotando al este, podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en rachas. Se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 26°C.

Para Punta del Este, las condiciones matutinas serán de un cielo que irá de algo nuboso a nuboso con baja probabilidad de precipitaciones escasas. Por otra parte, la noche se mantendrá estable sin precipitaciones previstas y vientos que, girando del suroeste al noreste, mantendrán una intensidad suave. La temperatura se moverá entre los 17°C al amanecer y no superará los 22°C durante el día.

Montevideo y el Área Metropolitana amanecerán con cielos algo nubosos a nubosos y la presencia de neblinas. A medida que el día avance, esta tendencia se mantendrá sin cambio significativo. Los vientos serán del sureste con periodos variable y rachas que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora. Se presentará una mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 24°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet anticipa una continuidad en la dinámica general de cielos parcialmente nubosos con períodos de claros y sin precipitaciones significativas. Las temperaturas se mantendrán similares a las del jueves, con una tendencia a un leve ascenso en los valores máximos conforme nos acercamos al final de semana. Los eventos de neblinas matinales serán esporádicos y las rachas de viento seguirán siendo un factor a considerar en la planificación de actividades al aire libre.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.