El anuncio de Guillermo Ramis: "En marzo va a llover muy pero muy bien, con mucha tormenta"

El meteorólogo Guillermo Ramis aseguró tener buenas noticias para el sector agropecuario: marzo será un mes con importantes acumulados de precipitaciones, por encima del promedio mensual. Su pronóstico del tiempo indica unos 120 milímetros

"Presten atención: en marzo va a llover muy pero muy bien, con mucha tormenta, va a cerrar como con 120 milímetros", expresó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690).

Según dijo, de todas formas, el primer episodio de lluvias de marzo se espera para el viernes 6. "Recién el 6 hay un episodio importante. Después del 6 empiezan las tormentas y lluvias", dijo y acotó que, durante lo primeros meses del año, por el estado del tiempo "se ha beneficiado el sector turismo, ahora le toca al sector agrícola ganadero".

En cuanto al pronóstico para los días más próximos, aseguró que durante miércoles y jueves estará fresco: luego la temperatura tenderá a subir.

Para este miércoles marcó 19° de mínima y 22° de máxima, nuboso y "fresco a la tardecita y noche". Además, "alrededor del mediodía puede haber un par de chaparrones".

Para el jueves indicó 17° de mínima y 23° de máxima, algo nuboso. Para el viernes 15° y 25°, soleado, para el sábado 16° y 26°, y para el domingo 18° y 28°, también soleado.

"El fin de semana ningún problema, soleado, con una temperatura máxima agradable. En el atardecer y noche, un bucito no está de más", apuntó.

Joven con bicicleta sentado en la rambla mirando la salida de un crucero de pasajeros desde el puerto durante la puesta de sol en la ciudad de Montevideo. Foto: Archivo El País.

Un anticiclón hace caer la temperatura, aunque volverá a subir hacia el fin de semana

El meteorólogo Mario Bidegain, por su parte, dijo a El País que un anticiclón hará caer la temperatura entre miércoles y jueves y que recién el viernes volverá a subir, aunque la mañana estará fresca.

"La caída de temperatura es porque tenemos el ingreso de un anticiclón. Esto nos va a dar cielos prácticamente despejados, hace caer las mínimas y las máximas", apuntó. Durante miércoles y jueves, indicó Bidegain, los termómetros no superarán los 23° o 24°.

Luego, el viernes de tarde la temperatura iniciará un repunte producto del viento proveniente del norte. Ese día la máxima, para Bidegain, podría llegar a 26° o 27°, el sábado a 29°, el domingo a 31° o 32° y el lunes a 32° o 33°: "El día más cálido va a ser el de comienzo de clases", estimó.

Así las cosas, Bidegain entiende que habrá "dos días frescos pero luego ya a partir del viernes de tarde empezará ese ascenso de temperatura y el fin de semana va a estar bueno, incluso para playa".

En cuanto a las lluvias, publicó este miércoles un tuit que indica que no hay pronóstico de precipitaciones para los próximos días.