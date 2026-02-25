Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este miércoles 25 de febrero y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este miércoles 25 de febrero de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 15°C y 28°C en diferentes zonas del país.

Con respecto a la región noroeste del país, la mañana se presenta algo nubosa y nubosa, con presencia de neblinas y bancos de niebla, sin informarse de posibles precipitaciones. Los vientos soplarán desde el sureste con velocidades de entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 10 a 20 km/h. Al final del día, la nubosidad disminuirá, presentando períodos de claro, y los vientos mantendrán su dirección pero con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas mínima y máxima esperadas en la zona son 18°C y 28°C respectivamente.

En el noreste, la mañana estará nubosa con intervalos algo nubosos y se espera la presencia de neblinas y bancos de niebla, además de probables lluvias escasas. Los vientos serán desde el sector sur a velocidades de entre 10 y 30 km/h. A partir de la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado con momentos de cielo claro, continuando el viento desde el sector sur entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La región tendrá una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 28°C.

En el este del país, se espera una mañana nubosa con períodos cubiertos y precipitaciones escasas. Los vientos predominantes serán del suroeste y sur, con intensidades de 20 a 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras. La tarde y noche estarán acompañadas de nubosidad y neblinas, con probabilidad de precipitaciones escasas y vientos desde el sector sur de 10 a 30 km/h. Las temperaturas variarán entre 15°C de mínima y 28°C de máxima.

Por su parte, la zona suroeste del territorio presentará una mañana con algo de nubosidad y períodos despejados, sin anuncio de precipitaciones; los vientos del sureste y sur alcanzarán los 20 a 40 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h en áreas costeras. A medida que avance el día, se mantendrá la poca nubosidad con algunos claros, y los vientos girarán del sur al este con velocidades de 10 a 30 km/h. Se anticipan 15°C de temperatura mínima y 26°C de máxima.

Cielo despejado sobre Montevideo. Foto: Archivo El País

En cuanto al centro-sur del país, se prevé un cielo entre algo nuboso y nuboso para la mañana, con probables precipitaciones escasas y vientos del sector sur que podrían alcanzar rachas de 50 km/h. Este panorama se mantendrá a lo largo del final del día, con vientos desde el sector sur de 10 a 30 km/h. El rango térmico estará comprendido entre los 15°C y 26°C.

Punta del Este se encontrará bajo un cielo nuboso y cubierto durante la mañana, con precipitaciones escasas y vientos del suroeste y sur de 20 a 40 km/h, aumentando las rachas hasta 50 km/h. A partir de la tarde, la nubosidad disminuirá, aunque se mantiene la posibilidad de precipitaciones escasas y vientos del sector sur de 10 a 30 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 22°C.

Para Montevideo y el Área Metropolitana se espera una mañana con nubosidad variable y probables precipitaciones escasas, acompañadas de vientos que soplarán desde el sector sur a velocidades de hasta 40 km/h. La tarde y noche serán de características similares, sin embargo, los vientos mostrarán una menor intensidad de entre 10 y 30 km/h. Se prevé una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 22°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

En síntesis, para los próximos días, el pronóstico general señala un patrón de nubosidad variable en todo el país, con alternancia de períodos despejados y nubosos. Serán jornadas marcadas por la posibilidad de precipitaciones escasas en diferentes zonas y vientos que podrán presentar ráfagas significativas en algunas áreas. Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, mostrarán una tendencia estable dentro de los rangos pronosticados.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.