El pronóstico para hoy martes 3 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 3 de marzo de 2026, las temperaturas en Uruguay oscilarán entre 16°C y 32°C.

Para el noroeste, durante las primeras horas del día, se espera un aumento de nubosidad con baja probabilidad de precipitaciones. Hacia el final del día, las condiciones podrían llevar a la formación de tormentas aisladas. Las temperaturas se mantendrán entre los 18°C y 32°C

En la región del noreste, la mañana se presentará algo nublada con periodos de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. Durante la tarde y noche, se prevén nubosidades con precipitaciones aisladas. Las temperaturas estarán entre los 16°C y los 32°C.

En la zona suroeste habrá un incremento en la nubosidad y neblinas por la mañana, y una baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, en el transcurso del día, se podrían generar tormentas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 32°C.

En el centro-sur la jornada comenzará con condiciones de algo nuboso y nubosidad, sin información de precipitaciones. A medida que avance el día, el cielo se tornará nuboso y cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 29°C.

Cielo en Montevideo con nubes. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Las previsiones para el este sugieren que las temperaturas serán de 17°C a 31°C. Durante la mañana se percibirá un ambiente algo nuboso con nieblas y neblinas, y vientos del noreste con ráfagas de hasta 40 km/h en zonas costeras. Por la tarde y noche, se pronostican ráfagas de viento de entre 40 y 50 km/h y nubosidad, pero sin información de precipitaciones.

Para Punta del Este habrá temperaturas que varían de 20°C a 24°C. Los vientos soplarán del noreste al sureste con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.En los próximos días, el país enfrentará una variedad de condiciones meteorológicas que incluyen la formación de tormentas aisladas, aumento de la nubosidad y posibles precipitaciones.

Por último, Montevideo y el Área Metropolitana comenzarán el martes con cielos de parcialmente nubosos a nubosos, sin precipitaciones anticipadas en la mañana. A posteriori, para finales de la jornada, se esperan posibles precipitaciones y tormentas. Las temperaturas se moverán entre una mínima de 19°C y una máxima de 29°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.