Clima de Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este miércoles 4 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este miércoles 4 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 16°C y 33°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, durante la mañana se prevé un cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, junto con nieblas y neblinas. Inumet señala probables precipitaciones y tormentas. Hacia el final del día se espera un ambiente algo nuboso a nuboso, con tormentas aisladas. Temperaturas: mínima 18°C y máxima 33°C.

En el noreste, para la mañana se anuncia un panorama nuboso, con períodos de cubierto, además de nieblas y neblinas. Se prevén lluvias y tormentas aisladas. A partir de la tarde, la zona continuará nubosa y se mantendrán las precipitaciones y tormentas aisladas; además, Inumet advierte rachas de viento de hasta 50 km/h. Temperaturas: mínima 18°C y máxima 31°C.

En el suroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con neblinas y bancos de niebla, y con probables precipitaciones. En el final del día, se prevé algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, y tormentas aisladas; se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h. Temperaturas: mínima 16°C y máxima 32°C.

En el centro-sur, Inumet pronostica para la mañana un cielo nuboso y cubierto, con neblinas, y la probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas. Desde la tarde, persistirá un panorama nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, y se anuncian rachas de viento de hasta 50 km/h. Temperaturas: mínima 20°C y máxima 32°C.

Nubes en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el este, durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas, acompañado de lluvias y tormentas. Hacia el final del día, continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, y se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. Temperaturas: mínima 20°C y máxima 32°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará cubierta a nubosa, con precipitaciones aisladas, y con rachas de viento de hasta 40 km/h. A partir de la tarde, el cielo estará nuboso y se indican probables precipitaciones y tormentas, con rachas de hasta 50 km/h. Temperaturas: mínima 21°C y máxima 25°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará cubierta a nubosa, con neblinas y bancos de niebla, y con probables precipitaciones aisladas. En el final del día, se pronostica un cielo nuboso y una baja probabilidad de precipitaciones; se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. Temperaturas: mínima 21°C y máxima 31°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet prevé la persistencia de nubosidad, con ocurrencia de precipitaciones y tormentas en distintos momentos, además de episodios de viento con rachas, en un contexto de temperaturas que se mantendrán templadas a cálidas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.