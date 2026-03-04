Cesó la alerta amarilla de Inumet por tormentas y lluvias: cómo sigue el tiempo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que había emitido este miércoles 4 de marzo de 2026. Esta advertencia rigió fundamentalmente en departamentos del sureste, este y noreste del país hasta las 10:50.

Inumet indicaba que "una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

"En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", apuntaba el instituto.

Alerta amarilla del 4 de marzo de 2026. Foto: Inumet

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla del 4 de marzo de 2026

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Ramón Trigo y Río Branco.

Lavalleja: 19 de Junio.

Maldonado: Los Talas.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha: todo el departamento

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

¿Cuándo llueve en Montevideo?

Montevideo no estuvo entre los departamentos abarcados por la alerta amarilla. Según Inumet, existe la probabilidad de que se registren algunas "precipitaciones aisladas" pero es baja. La temperatura mínima fue de 21° y la máxima será de 31°. Sin embargo, para este jueves la temperatura caería a 20° y 26°, y en el pronóstico aparecen "probables precipitaciones y tormentas" y un aumento en la velocidad del viento hacia la tarde.

También se indica que el viernes estará totalmente cubierto con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con la temperatura aún en descenso: 19° y 24°.

La probabilidad de que llueva durante sábado y domingo es baja, pero no nula, según Inumet, y la temperatura se mantendrá similar a la del viernes.

Por su parte, los meteorólogos Mario Bidegain y Guillermo Ramis habían anunciado la caída de temperatura a partir del jueves pero también algunas lluvias que ahora parecen haberse corrido para el viernes.

Mario Bidegain y Guillermo Ramis anuncian lluvias para el viernes

En su cuenta de X, Bidegain compartió un pronóstico que señala "probables tormentas y lluvias" para el viernes, aunque no mayores a cinco milímetros acumulados.

#PronosticoDelTiempo para Montevideo (URU) de MIE04 a MAR10 marzo, prevé 29°C, 26°, 24°, 24°,24°, 25° y 27°C de temp máxima de MIE04 a MAR10. Probables tormentas y lluvias para VIE06 y MAR10 con montos de 5 y 2 mm respectivamente. pic.twitter.com/U4hoRMiN0f — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 4, 2026

Mientras tanto, Ramis indicó en Informativo Sarandí (AM 690) que las lluvias de este miércoles en el oeste son por alguna célula de tormenta "medio perdida" y que "ya se va".

Persona caminando con paraguas bajo la lluvia Foto: Leonardo Mainé/El País

En cuanto a los pronósticos de lluvia para Montevideo, explicó que la probabilidad "va y viene, va y viene". "Todos los días me complica la vida porque lo que muestra un día es muy interesante y al otro día ya se disuelve", afirmó.

Asimismo, mencionó que este viernes habrá "medio chaparrón" y el sábado otro aunque solo "hasta las primeras horas de la tarde" y "después desaparecen". Agregó que "no es nada del otro mundo".