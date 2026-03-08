Se conmemora el 8/3: Día de la Mujer, conozca los datos sobre avances y retrocesos en materia de género

La Unión Europea llega a este 8 de marzo, Día de la Mujer, con algunos avances, como el acceso al aborto seguro o la mayor presencia de mujeres en cargos directivos, pero también con retrocesos, como la menor participación femenina en la toma de decisiones o la pérdida de la perspectiva de género en las instituciones.

Casi dos años después del inicio de la legislatura comunitaria, los Veintisiete han dado prioridad a recoger los frutos de una pasada legislatura productiva en materia de igualdad, y se muestran menos centrados en legislar. En un balance general, todos los países de la UE avanzan hacia la igualdad, pero el ritmo es todavía lento: aún serán necesarios 50 años más para lograr la meta de la igualdad plena, según el análisis más reciente del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

En América Latina, la violencia contra las mujeres está desatada, según los países. Honduras continúa forzando el desplazamiento interno de cientos de mujeres, una realidad que evidencia las “profundas desigualdades” que la sociedad no debe seguir “normalizando”, advirtió ayer sábado la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). “Ninguna mujer debería verse obligada a huir de su hogar para salvar su vida”, subrayó la representante de la Acnur en Honduras.

Por su parte, la Fiscalía de Paraguay contabilizó 9 feminicidios en lo que va de 2026, que dejaron 17 huérfanos, y registró 8 casos de tentativas de ese delito, informó ayer el ente investigador en un comunicado.

Según un reporte del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, la institución registra ocho causas abiertas por feminicidio e investiga otros tres casos de tentativa de homicidio en personas que fueron víctimas colaterales en ese país.

De su lado, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, informó que de 2019 a la fecha se ha brindado asistencia a 1.252.799 mujeres en las que el delito más reportado en razón de género es la violencia familiar y digital. En un comunicado, la dependencia, dedicada a ofrecer apoyo a la ciudadanía mediante su Línea de Seguridad y Chat de Confianza, detalló que el 70 % del ciberacoso va dirigido a las mujeres y destacó que en las ‘sextorsiones’, “hay una fuerte intimidación que se genera por las amenazas de difusión de material íntimo”, en el 48 % de los casos.

Con información de EFE y AFP