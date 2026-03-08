Mirtha Legrand reveló un dato inédito de su histórica pelea con Andrea del Boca y el desplante que nunca perdonó

Durante su programa La noche de Mirtha, la diva de la televisión argentina revivió uno de los episodios más recordados de su carrera: un tenso momento con Andrea del Boca —que volvió al tapete por estar participando en Gran Hermano Generación Dorada— ocurrido al aire y quedó grabado en la memoria de su público. Entre risas, ironías y recuerdos, Mirtha Legrand repasó cómo aquel histórico conflicto marcó su trayectoria y dejó huella en los televidentes.

A las 21.30 puntual, la legendaria conductora apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren que lindo lo que tengo hoy. Es un conjunto pantalón y camisa de seda con bolsillos”, destacó. “Es de Iara”, exclamó, y se dispuso a mostrar los anillos y los aros, todo muy colorido y perfectamente combinado. Luego de un corte, pasó a la mesa, donde la esperaban el periodista Alfredo Leuco, el actor Mauricio Dayub, la diputada santafesina Amalia Granata y la actriz e influencer Sofía Pachano.

El recuerdo de una antigua disputa

Luego de que Amalia Granata criticara con dureza a Andrea del Boca, Legrand aprovechó para sumarse y compartir sus propios comentarios sobre la protagonista de Celeste, siempre Celeste. Primero, recordó un episodio que con los años se volvió uno de los más famosos de su programa: el día que Del Boca le negó que estaba embarazada.

“Yo había escuchado la radio en la noche. A Laura Ubfal, que había dicho que estaba embarazada. Y al día siguiente venía al programa, a un almuerzo que tenía en otro canal”, repasó Mirtha. “Antes yo recibía a los invitados y después íbamos a la mesa. Cuando ella entró le dije: ‘Andrea, felicitaciones’. No me acuerdo las palabras exactas, pero le pregunté si estaba embarazada. Eso sirvió para que nunca más me saludara y hablara mal de mí”, lamentó. “No te perdiste nada, Mirtha”, la consoló Granata. “Fue terrible”, insistió la conductora.

Pero el recuerdo no quedó ahí: Mirtha también compartió un episodio que hasta ahora era desconocido. “Cuando murió la hija de Yankelevich, yo fui al entierro, y en un momento miro y la veo, que estaba sola. No había nadie alrededor. Entonces me acerqué y le dije: ‘Andrea, yo te quiero saludar’”. Después de unos largos segundos sin hablar, completó la historia: “Hizo silencio, se quedó mirándome y no me dijo nada”. “Yo me retiré. No sé por qué me acerqué”, confesó.

Por qué Andrea del Boca entró a Gran Hermano

Andrea del Boca, la primera famosa en ingresar a la nueva edición de Gran Hermano 2026, sorprendió nuevamente a la audiencia. La semana pasada, su abogado Juan Pablo Fioribello explicó en una entrevista vía Zoom con Moria Casán por qué la actriz decidió entrar a la casa más famosa del país.

“Andrea está en otra etapa de su vida. Luego de esta absolución, donde limpió su imagen judicialmente, entró en una nueva etapa”, explicó Fioribello en referencia al juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la telenovela Mamá Corazón. “Ella quería hacer algo totalmente disruptivo. Es una persona que quería un contrato y un formato nuevos, que no la encasillen en las novelas. Y lo logró: hoy toda la colonia artística está hablando de ella”, agregó.

Moria volvió a preguntarle: “¿Sentís que Andrea se metió en la casa sobre todo para limpiar su imagen?” Fioribello reiteró: “Ella quería jugar. Me dijo: ‘quiero jugar, quiero ser disruptiva’” y destacó la “fuerte personalidad” de su defendida.

Andrea del Boca.

La Nación/GDA