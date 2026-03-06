¿Marihuana en "Gran Hermano"? El polémico video que podría terminar con la expulsión de una participante

Lo que comenzó como una charla casual en la casa más famosa se transformó en una crisis para la producción de Gran Hermano. Danelik Star, una de las participantes más explosivas de esta edición, protagonizó un momento que se volvió viral en cuestión de minutos y que podría costarle su permanencia en el reality.

Todo ocurrió durante una conversación en el dormitorio en la que Danelik lanzó una invitación directa: "Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me pasaron uno". Enseguida, cayendo en cuenta de que la charla podía estar saliendo al aire, corrigió: “Los de la cancha me han tirado uno”.

"Porro"



Porque cortaron la transmisión luego que una participante de Gran Hermano dijera esto: "Vamos a fumarnos un porro afuera, me pasaron uno del confesionario". pic.twitter.com/xyp7MMF2FC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 6, 2026

El comentario provocó un inmediato corte de transmisión en la señal de 24 horas. Sin embargo, el fragmento ya circulaba con fuerza en redes sociales, despertando una ola de críticas y debates sobre los límites del reglamento.

Según informó el programa DDM (América), la gravedad del asunto llevó a una reunión de urgencia entre los altos mandos de la producción del programa. Es que en ese sentido el reglamento de Gran Hermano es tajante: está estrictamente prohibido el ingreso de drogas a la casa y cualquier mención que incite a su consumo dentro del ámbito del juego es motivo de sanción grave.

Poco rato después del episodio, Gran Hermano se expidió a través de un comunicado que Andrea del Boca, participante del reality, le leyó al resto de jugadores reunidos en el living: “Comunicado de Gran Hermano, en la madrugada de hoy sucedió un episodio que me llena de preocupación. Danelik afirmó de manera jocosa que en el confesionario le fue entregado un cigarrillo de marihuana e invitó a algunas compañeras a fumarlo”.

“Comunicado”:

Porque Gran Hermano dijo que Danelik TRAVISTIÓ la verdad, y que nunca le dieron porro, además mandaron a Andrea del Boca a retarlos porque cobra más pic.twitter.com/VeaDcxGMX1 https://t.co/W3L7VMpE2O — Tendencias Gran Hermano (@EsTTGranHermano) March 6, 2026

“Esta mañana llamé a Danelik al confesionario para pedirle explicaciones, ella aclaró que se trató de una broma y reconoció su equivocación. Le respondí que no voy a aceptar mentiras de ese tipo, que fue un comentario inaceptable y que de repetirse otro hecho semejante evaluare una severa sanción”, sentenció Gran Hermano a través de su comunicado.

Andrea siguió leyendo: "A raíz de lo sucedido, quiero decirles que no voy a tolerar situaciones que pongan en duda mi compromiso con la salud de cada uno de ustedes y que rechazo este tipo de conductas totalmente contrarias al espíritu del juego. Espero que todos, en especial Danelik, reflexionen al respecto. Hay mensajes que no deben darse y estaré muy atento para que un hecho de estas características no vuelva a suceder. Y reitero, de repetirse un hecho similar evaluaré tomar medidas severas, las cuales pueden incluir hasta la expulsión".

Danielik Foto: difusión

Una vez que Andrea finalizó la lectura, Danielik hizo su descargo. “Explico para todos, estábamos con Carmiña, ella me dijo que la acompañe a fumar y yo le digo si iba a fumar un ya saben qué, y dijimos en broma que era un coso, que nos habían pasado por el confesionario, pero era obviamente en broma. Hoy a la mañana cuando me levantaron, era para informarme eso. Siempre hago ese tipo de bromas y no me había dado cuenta. Obviamente no lo voy a volver a hacer, yo ni fumo cigarros, pero acepto mi error”, cerró.