El insólito blooper de la uruguaya Yipio al momento de nominar por primera vez: así reaccionó Gran Hermano
Durante la primera gala de nominaciones del reality show argentino, la comediante cometió un error en el confesionario que no pasó desapercibido.
La gala de nominación de Gran Hermano suele ser de las instancias de mayor tensión del reality show cada semana, pero esta vez el clima se rompió por un momento de pura confusión por parte de la uruguaya Yipio. En su debut en "el confesionario" del programa, la comediante ingresó para emitir sus primeros votos y protagonizó un blooper que enseguida fue comentado con humor en redes sociales.
Todo ocurrió cuando la voz de Gran Hermano le pidió a Yipio los nombres de sus elegidos para enviar a la placa de nominados. Con seguridad, ella comenzó su descargo: "Carmina porque está creando su personaje de mala y loca. Y Andoya que viene con respaldo de su antiguo Gran Hermano".
👁️ Nominación(25/2) de Yipio— Julili (@juliligh) February 26, 2026
2 Carmiña - "Creo que está creando su personaje se mala"
1 Pincoya - "Andoya"#GranHermanoArgentina #GranHermanoArgentina pic.twitter.com/nEurhhEbep
Enseguida hubo un silencio sepulcral, hasta que el dueño de la casa, desconcertado, preguntó: “Perdón, ¿para quién?”, dando a entender que no hay ningún participante en el programa con ese nombre. Sin percatarse del error, la uruguaya reafirmó: "Para Andoya".
Ante la insistencia de Gran Hermano sobre quién era esa persona, Yipio se acercó a la pantalla que muestra los nombres de sus compañeros y, tras unos segundos de observación, estalló en una mezcla de vergüenza y risa: “¿Qué dice? Ay no, Pindoya, Pincoya. Pensé que le habían cambiado el nombre acá”. La participante que Yipio quería mencionar era, en realidad, la chilena Pincoya, exintegrante de la versión chilena de Gran Hermano.
El momento cerró con un seco "muy bien, muchas gracias" de la voz en off, mientras la comediante abandonó el confesionario procesando el simpático blooper que acababa de ofrecer a los televidentes.
Tras el recuento final de votos y a pesar del traspié de Yipio, la placa de nominados quedó conformada por Carmiña Masi (31 votos), Emanuel Di Gioia (7 votos), Manuel “Manu” Ibero (7 votos), Brian Sarmiento (5 votos), Jennifer “Pincoya” Torres (5), Gabriel Lucero (5 votos), Yanina Zilli (5 votos) y Solange “Sol” Abraham (5 votos).
Los nominados con más apoyo por parte del público a través del voto quedarán afuera de la placa este jueves. Luego, los restantes competirán en una "placa negativa", es decir que los televidentes votarán quién quieren que abandone el juego. El eliminado se dará a conocer en la gala del lunes.
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