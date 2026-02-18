Fin del misterio: Canal 10 reveló quién será el conductor de la versión uruguaya de "Gran Hermano"
Tras meses de expectativa, finalmente el canal dio a conocer el nombre de quien se pondrá al frente del reality show. El estreno está previsto para el segundo semestre del año.
Luego de que Canal 10 anuncie en octubre de 2025 que prepara la versión uruguaya de Gran Hermano, quedó sobrevolando una incógnita: ¿quién podría conducirlo? Luego de meses de expectativa y varias especulaciones, el canal puso fin al misterio y reveló cuál es la figura elegida para asumir semejante desafío.
Hubo varios días de campaña de expectativa en pantalla y a través de redes sociales en la que se promocionaba el "gran anuncio" para este miércoles. El secreto mejor guardado de Canal 10 fue dado a conocer durante la edición central de Subrayado, cuando la conductora Carolina García pidió al aire un tape que informó de forma oficial que el elegido para liderar las galas del reality show será Eduardo “Colo” Gianarelli. La noticia confirmó la apuesta de la emisora por una de sus figuras más queridas y consolidadas para liderar este ambicioso proyecto.
En el video se lo puede ver a Gianarelli caminando por un sitio a oscuras y entablando un breve diálogo con la voz de "Gran Hermano", que le confirma que será el conductor. "Oficialmente te doy la bienvenida a mi casa", le dice al comunicador, que enseguida va por su maleta.
¡Bienvenido @colillo2011, conductor de #GranHermano Uruguay! 👁️🤝😉 ¡Ya queremos saber cuál es el próximo anuncio! ✉️💥🇺🇾#GranHermanoUY | @GranHermano_Uy pic.twitter.com/EqmQ7m2ndf— Canal 10 (@canal10uruguay) February 18, 2026
A su vez, en la misma emisión de Subrayado de esta noche, se anunció que el 25 de febrero habrá más novedades que serán compartidas durante Gran Hermano la previa, el ciclo uruguayo con Eliana Dide y Agustín Gil que analiza la versión argentina del reality. Según supo Tv Show, estas noticias están vinculadas al casting y a la forma de la que el público podrá anotarse para participar del programa. El aviso ya revolucionó las redes y encendió los motores de los miles de aspirantes que sueñan con ingresar a la casa.
La designación de Gianarelli llega en un momento de plenitud profesional para el conductor, quien actualmente brilla en la pantalla del canal encabezando los equipos de La Mañana en Casa, Polémica en el Bar y MasterChef, que tendrá una nueva temporada este año. Con una trayectoria que se forjó en el corazón del Carnaval uruguayo y que alcanzó una popularidad masiva al frente de ciclos como Agitando una más, el "Colo" se prepara ahora para asumir el desafío más importante de su carrera televisiva.
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