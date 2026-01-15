El apasionado beso de una ex "Gran Hermano" con un modelo uruguayo en un boliche de Punta del Este

Redacción El País

De la mano de apariciones en eventos, participaciones en streaming y declaraciones rimbombantes, los ex Gran Hermano han sabido llamar la atención en la temporada de Punta del Este. No obstante, Camila Lattanzio de la temporada 2022 fue más allá y se convirtió en una protagonista de la noche esteña por un inesperado episodio.

Divertida y sin prejuicios, la blonda asistió al boliche Ovo Nightclub de Enjoy Punta del Este y lejos de guardar un bajo perfil se mostró bailando toda la noche entre amigos y muy cerca de varios jóvenes que se acercaban a saludarla. Fue tan así, que quedó el registro en video de un apasionado beso de varios minutos que le dio a un galán local.

Las imágenes, que no demoraron en viralizarse rápidamente entre los habitués de la noche esteña, muestra a la mediática tomando del cuello al caballero y llevándolo directo hacia su boca en medio de la vip del boliche. De fondo, se lo puede ver al famoso guardaespaldas y actor Javier "Gitano" Fornaro, que se encontraba en la mesa próxima a la de los ex "hermanitos". Lattanzio había asistido al boliche junto a su hermana Micaela y otros exparticipantes del reality.

Según pudo saber Tv Show, el protagonista masculino del video se llama Gastón Daverio, tiene 25 años, y es un modelo y conocido RR.PP que trabaja en la noche puntaesteña. Fue además quien acompaño a las hermanas Lazzanzio a lo largo de toda la noche en el sector más exclusivo del boliche.

Nota a Camila Lattanzio, participante de del reality Gran Hermano Argentina 2022, en diario El Pais en Montevideo, ND 20230417, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Mientras Lattanzio sigue impulsando una carrera musical y manteniendo su alta exposición mediática tras su paso por el reality, este acercamiento con el uruguayo despertó todo tipo de especulaciones: ¿la temporada de Punta del Este le dará a la farándula rioplatense una nueva pareja? Por lo pronto las imágenes hablan por sí solas y dan cuenta de una química total.