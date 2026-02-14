Karina Jelinek y su novia Flor Parise en Punta del Este, ¿hay planes de boda para este año?

Karina Jelinek asistió a la tradicional Cena de Famosos de Juan Herrera en Punta del Este, uno de los eventos clave de la temporada que combina glamour con solidaridad. Su participación en la velada, que comenzó aportando su característica frescura y distinción, terminó con una revelación sobre un tema que la viene persiguiendo hace meses: ¿hay planes de boda con su novia Flor Parise?

La modelo llegó junto a ella a Narbona, el salón donde se desarrolló el evento. Ante la consulta de El País sobre la posibilidad de formalizar legalmente su vínculo, la modelo lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Capaz que sí. Me gustaría. No descarto la posibilidad de volver a casarme”.

Karina Jelinek, una de las más destacadas invitadas a la Cena de Famosos de Punta del Este. FERNANDO_BICUDO

Mientras Karina se mostró radiante y abierta a hablar de su presente, Flor eligió el bajo perfil. “No le gusta”, la excusó Karina cuando el micrófono fue hacia su pareja con la pregunta sobre el casamiento. Y para salir del momento, al ser abordada por más detalles, la famosa modelo lanzó con humor una de las frases que forman parte de su colección: “Lo dejo a tu criterio”.

Tras años de mantener en reserva su vida privada, este deseo de pasar nuevamente por el altar marca un nuevo capítulo en la vida de Karina, quien dejó atrás los fantasmas de la mediática y conflictiva etapa de su matrimonio con el empresario condenado a prisión Leonardo Fariña para refugiarse en el amor de Parise.

Durante la charla, Karina también repasó su vigencia y el éxito de sus célebres frases, las cuales, según contó, registró de la mano de su abogada y amiga Ana Rosenfeld. “Mi favorita sigue siendo ‘lo dejo a tu criterio’”, comentó sonriente, y confirmó que sigue facturando gracias a su ingenio.

En cuanto a su futuro laboral para este 2026, adelantó que le gustaría tener un reality show propio para mostrar su vida. “Estaría divertido”, consideró, pero descartó la posibilidad de sumarse a uno del estilo de Gran Hermano porque le “da cosa” compartir una casa con desconocidos.

Por otra parte, confirmó que tiene propuestas en streaming y televisión abierta que por el momento prefiere no comentarlas. “Me encantan los formatos de cocina”, añadió, a propósito de su experiencia como participante de la edición de famosos de Bake Off.

De la mano de irrupciones en eventos sociales y desfiles, Karina Jelinek fue una de las grandes protagonistas de la temporada 2026 de Punta del Este, balneario que la recibe año a año. “Siempre vine a trabajar y a pasarla bien. Uruguay me acepta con mucho amor y es un placer estar acá”, cerró.