Las tres preguntas personales que Pampita se negó a contestar en Punta del Este: "Son cosas privadas"

Carolina “Pampita” Ardohain se mostró radiante y predispuesta como siempre durante la última Cena de Famosos en Narbona de Punta de Este, pero hubo una barrera invisible que la prensa no pudo cruzar. A pesar de ser una de las figuras más buscadas y de haber tenido un verano cargado de eventos, la modeo y conductora esquivó en la fiesta las consultas que buscaban aclarar rumores de pasillo o que hacían referencia a sus vínculos del pasado.

Pampita, que deslumbró con un vestido blanco y largo, participó con su icónica sonrisa del tradicional servicio de platos a las mesas y luego compartió la suya con Fernando Burlando y Barby Franco. Sin embargo, la tensión -siempre diplomática- se hizo presente cuando fue abordada por temas sensibles por parte de la prensa.

Pampita junto a Juan Herrera, organizador de la Cena de Famosos.

En diálogo con Sábado Show, Pampita no escatimó elogios para Punta del Este, que definió como un sitio que siempre la recibe “muy bien”: “Es un placer venir. Es un lugar lleno de amigos y que elegimos con mi familia desde hace tres décadas”.

En el plano profesional, también hizo un balance de su paso por Los 8 Escalones y comentó: “Me encanta la conducción y agradezco que me hayan dado la oportunidad. Me gusta el streaming, pero yo soy fan de la televisión”.

Pero luego llegó el primer freno. Al ser consultada sobre si es cierto que su pareja Martín Peppa fue quien le presentó el empresario Robert Strom a su amiga Zaira Nara, Pampita fue tajante: “No respondo eso porque no tiene nada que ver conmigo, entonces prefiero no decir nada”.

La evasiva continuó cuando se le mencionó a su expareja, Benjamín Vicuña, y su reciente labor en la conducción de The Balls. “No tuve la oportunidad de verlo todavía”, se limitó a responder.

Finalmente, ante el rumor de que Marcelo Tinelli le estaría alquilando una casa en Nordelta, la conductora no quiso confirmarlo ni desmentirlo: “Hay cosas que son privadas y de las que no hablo. Perdón”, sentenció, dando por finalizado el cuestionario personal.