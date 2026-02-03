La "idea" de hacer "Casados con Hijos" en Punta del Este: qué dijo el actor Marcelo De Bellis

Marcelo De Bellis llegó a la Cena de Famosos de Punta del Este acompañado por su familia. Actor popular desde los años de Videomatch hasta el fenómeno de Casados con hijos, participó del evento que combina compromiso social y glamour y que este año reunió a figuras como Pampita y Graciela Alfano. Entre saludos y fotos, De Bellis repasó la amistad que lo une con Guillermo Francella y se refirió a la posibilidad de presentar la versión teatral de Casados con Hijos en el balneario uruguayo.

-Has vivido en Montevideo y pasás tus vacaciones en Punta del Este, ¿cómo definís tu vínculo con Uruguay?

-Amo Uruguay. Mi abuelo era de Pocitos. Mi hijo tiene siete años y le gusta más pasear por Uruguay que por Argentina. Cuando estoy en Uruguay también siento que estoy en mi país. Soy de venir dos o tres veces por año. Además tengo grandes amigos uruguayos, como Pichu Straneo, Seba Almada, Álvaro Navia. En abril viajo a Montevideo para presentar Mamá en el Teatro Metro, que es la comedia que estuvimos haciendo en Argentina.

-¿Cómo recordás aquella primera etapa de Videomatch?

-Estuve en el año que debutaron los uruguayos, allá por el 97. Hacíamos (el sketch) La Mesa de Andrea, que grabábamos en Canal 4 de Montevideo. (El productor) Marcos Gorban descubrió a toda esa banda de uruguayos que además de ser unos grandes artistas y actores son grandes músicos. Por eso triunfan tanto en Uruguay como en Argentina. Lo mismo pasa ahora también con Maxi De la Cruz.

-¿Cómo has visto el último año de Tinelli, en el que quedó envuelto en varias polémicas?

-No opino al respecto. Marcelo fue un faro y un tipo que nos dio trabajo a todos. Iluminó el camino de muchos. Hace poco me lo encontré en una peluquería y nos sacamos una foto. Ahora no tengo mucho diálogo porque cada uno hizo su camino, pero ojalá salga el sol para él porque lo quiero mucho.

-En un momento circuló que existía la posibilidad de hacer la versión teatral de Casados con Hijos en Punta del Este, ¿se habló de eso en el elenco?

-Sí, fue una idea. Pero tendríamos que estar los seis. Está el tema de Luisana (Lopilato), que tiene su vida en Canadá con su familia y es la mujer de una megaestrella internacional. Y además estaría bueno que estuviera Érica (Rivas). La fantasía de poder hacerlo siempre está.

-¿Te dejó un gusto amargo el hecho de que Érica no haya participado cuando hicieron el espectáculo en el Gran Rex?

-No fue un gusto amargo, pero se la extrañó porque todos la queremos mucho. Jorgelina Aruzzi (su reemplazo) estuvo a la altura e hizo un gran trabajo. Fue un exitazo y vinieron casi 200 mil personas. La gente lo sigue pidiendo todo el tiempo.

-A partir de aquel programa forjaste una amistad con Guillermo Francella, ¿cómo es esa relación?

-Yo lo amo. Tengo la posibilidad de conocer al otro Guillermo, al de tomar mate y comer bizcochitos en la cocina. Me enseña y me aconseja cosas. No tiene la edad para ser mi papá, pero siento como si lo fuera. Recién le mandé fotos del evento. Le pasé una con (Juan Alberto) Mateyko y me preguntó qué hacía en Córdoba. Le expliqué que estoy en Punta del Este. Estamos en constante diálogo. Antes de trabajar con él soñaba con trabajar con él. Algunos alumnos de teatro todavía me hacen acodar que yo decía que soñaba con trabajar con Francella.

-Después de Casados con Hijos trabajaste en varias ficciones, ¿cómo has visto los cambios en la industria con el cierre de productoras como Pol-ka?

-Se crearon nuevos nichos, arrancó el streaming y ahora hay plataformas. Sigue habiendo ficción, pero en otros formatos. Ahora todos tenemos televisión en el teléfono. Hay que adaptarse y no quedarse en la melancolía.