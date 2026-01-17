En medio de rumores con un empresario millonario, Zaira Nara habló sobre su verano: "Uruguay es mi segunda casa"

Redacción El País

Zaira Nara fue una protagonista indiscutida de la temporada 2026 de Punta del Este. Acaparó el centro de atención al conducir el programa de streaming QV4 (DGO) junto al Pollo Álvarez y Teo D’Elia desde Ovo Beach, ciclo por el que pasó gran parte de la farándula porteña que veranea en el Este. Pero además, la menor de las Nara fue el blanco preferido de los paparazzis y fue fotografiada paseando junto al empresario millonario Robert Strom, con quien presuntamente había iniciado una relación y ya enfrenta rumores de ruptura. Justo después de la última emisión de su programa en Punta del Este (y antes de que el público le pida infaltables selfies), la conductora fue interceptada por El País y habló sobre su experiencia en el ciclo.

-Venís a Punta del Este desde que sos muy chica, ¿cómo definirías tu relación con la ciudad?

-Empecé a venir cuando era una niña con mis papás, después para trabajar como modelo y de más grande también seguí viniendo todos los veranos. Uruguay es mi segunda casa. En Punta del Este tengo mi línea de maquillaje y mi línea de ropa con Caro Criado.

-¿Cómo fue la experiencia de hacer streaming en Punta del Este como parte de QV4 (DGO) en Ovo Beach?

-Muy buena, fue increíble. La gente nos acompañó todos los días y el estudio se llenó incluso cuando hubo lluvia y viento. Casi que no podíamos hacer el programa por la cantidad de gente que había entre el público haciéndonos llegar su cariño. Fue muy hermoso.

Zaira Nara condujo "QV4" (DGO) en Ovo Beach de Punta del Este.

-¿Encontraste en el streaming un formato que te calza justo?

-Me divierte mucho porque se parece a lo que hice toda mi vida, que es la televisión, pero en un formato mucho más relajado. Disfruto esa cercanía y ese ida y vuelta con la gente.

-¿Cómo surgió la química con Pampita, con quien se te vio con mucha complicidad al aire?

-Nos conocemos desde hace muchos años y tenemos una muy buena relación. En Punta del Este me la cruzo bastante porque compartimos varios trabajos. Vino como invitada al streaming y ella siempre suma un montón. Me divertí mucho con ella en el programa. Nos pasaron a buscar y vinimos juntas. Fue hermoso.

-¿Es cierto que su novio, Martín Pepa, te presentó al empresario Robert Strom con quien se te vinculó este verano?

-No hablo de mi vida privada. Estoy en un momento muy bueno y muy tranquilo. Me divierto, pero no hay nada para contar.

-Tuvo mucha repercusión el vínculo que entablaste con el streamer Bauleti, de 23 años, ¿cómo lo definirías?

-Con Baulo hay muy buena onda y mucha química.

-¿Estuviste alguna vez con alguien más joven que vos?

-Nunca estuve con alguien más chico.