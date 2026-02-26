Canal 10 abrió inscripciones para ser parte de "Gran Hermano Uruguay": qué preguntas hay que responder

Canal 10 abrió este miércoles las inscripciones para participar en la primera edición de Gran Hermano Uruguay, el desembarco local del formato más emblemático de la televisión mundial. El anuncio fue realizado por Eduardo “Colo” Gianarelli, quien estará al frente del reality y convocó a los interesados durante la previa de Gran Hermano: Generación Dorada en la pantalla de Saeta.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años, sin distinción de género, orientación sexual, religión o de ningún otro tipo. Para postularse, los aspirantes deben ingresar al sitio web de Canal 10 y completar un formulario que ya se encuentra disponible. En una primera instancia se solicitan datos personales y luego una serie de preguntas que buscan indagar en la historia de vida, la personalidad y la capacidad de juego de cada postulante. También se requiere de dos fotos recientes (una de ellas de cuerpo entero) y un video de presentación de hasta dos minutos de duración.

El cuestionario aborda aspectos básicos —nivel socioeconómico, si sabe nadar, si es fumador, condición médica o tipo de alimentación— y preferencias personales como apodo, hobbies, vínculos con personas famosas o experiencias previas en televisión.

Formulario en el sitio web de Canal 10.

Además, se plantean preguntas clave para el desarrollo del reality: “¿Por qué querés entrar a Gran Hermano Uruguay?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?”, “¿Cómo pasarías el tiempo en la casa?” o “¿Cuál es la peor traición que te imaginás dentro del programa?”. También se consulta sobre perfil político, definición religiosa, gustos musicales y afinidad con líderes mundiales o exparticipantes de otras ediciones de Gran Hermano.

La apertura del casting se da en un contexto especial: el formato cumple 25 años a nivel global y Canal 10 celebra siete décadas de historia. El estreno del ciclo, previsto para el segundo semestre de 2026, promete un despliegue a la altura de las grandes versiones internacionales, con un equipo multidisciplinario encargado de velar por la salud física y emocional de los participantes.

¡GRAN HERMANO URUGUAY ABRE LAS INSCRIPCIONES! 🇺🇾👁️🚨 ¡Llegó tu momento de ser parte de la casa más famosa! 🙌💥



Completá el formulario y que comience el juego. 🔗👉 https://t.co/MANRsLhTbf pic.twitter.com/rCY5b1s5Ch — Canal 10 (@canal10uruguay) February 26, 2026

Gianarelli animó a este miércoles a todos los interesados en “formar parte de la historia” a completar el formulario de inscripciones. También llamó a ser honesto en las respuestas de las preguntas.

Con antecedentes de uruguayos que lograron destacarse en ediciones extranjeras, la expectativa está puesta en que esta primera versión nacional convoque a miles de aspirantes y marque un nuevo hito en la televisión local.

