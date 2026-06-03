Orsi explicó por qué donará su camioneta a la ANEP: “Aventamos cualquier especulación posterior”

Luego de varios días de desatada la polémica en torno a la compra de la camioneta marca Hyundai, modelo Santa Fe, que adquirió el presidente de la República a poco de asumir, Yamandú Orsi explicó este miércoles de forma pública por qué decidió donar su vehículo y dar por finalizado el tema, tal como informó El País.

"Estas cosas tienen que ser ordenadas. Por eso la estrategia es trabajar de manera delicada. Son temas que hay que ir paso a paso y explicar. Es un tema de seriedad porque es delicado", aseguró el mandatario en rueda de prensa.

"Me enteré de una necesidad concreta de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y aventamos cualquier tipo de especulación posterior", indicó el presidente de la República.

"Yo me crié toda la vida con un solo auto, teníamos eso en mi casa y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo”, aseguró. Al ser consultado sobre si hubo un "error de comunicación" cuando surgió la polémica, Orsi respondió: "Quizás sí".

Yamandú Orsi, presidente de la República, en el Día del Exportador. Foto: Leonardo Mainé

La compra

En febrero de 2025, Orsi compró su camioneta por US$ 54.000, unos US$ 25.000 menos del valor de mercado, tal como divulgó el programa Así nos va de Radio Carve. Ante las dudas que se generaron a partir de este hecho, el lunes el presidente buscó disiparlas con un mensaje grabado. Solo, sin ningún logo de la Presidencia de la República detrás y vestido sin el traje ni la corbata que suele usar a diario, dijo mirando a cámara: “Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el porqué de todo este proceso. Lo entiendo (...). Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de la Presidencia. En esos días, se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que yo tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024 (...). Por reunir las condiciones de seguridad y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta”.

Lo que no dijo Orsi en ese mensaje de dos minutos y 45 segundos fue que, como informó Búsqueda un rato más tarde, como parte del negocio para adquirir la camioneta no solo había entregado su propio vehículo, sino también otro que había sido donado en campaña a la fórmula del Frente Amplio por Car One, con el que se había hecho una rifa y que había quedado en manos de la fuerza política debido a que nadie había comprado el número ganador.

El 17 de febrero de 2025, fue cuando Orsi recibió la propuesta de la automotora Oliva para cambiar la Hyundai Santa Fe que tenía -modelo 2020- por una del 2024. La concesionaria le planteó venderla a US$ 54.000, monto que se integraba por la permuta de dos coches y un saldo de US$ 15.000. El presidente mostró en la tarde del martes a El País documentos donde se detalla a cuánto se tomó cada vehículo: US$ 22.000 la Hyundai Santa Fe del 2020 y US$ 17.000 la Renault Stepway. En el encuentro no se entregó ninguna prueba de la transferencia bancaria por el saldo, algo a lo que el presidente se comprometió hacer luego. Horas después, desde Presidencia entregaron a El País prueba de dos transferencias hechas el 25 de febrero a la automotora: una de US$ 10.000 y otra de US$ 5.000.

Salida de Yamandú Orsi desde Salinas hacia el Palacio Legislativo en el día de su asunción como Presidente de la República. Foto: Francisco Flores

La rifa

Durante la reunión, también, los jerarcas explicaron que, en base al artículo 2 de la Circular 11.902 de la Corte Electoral, en 2024 se optó porque los aportes recibidos, así como las responsabilidades ante posibles deudas, los asumiría el comité de campaña del entonces candidato en lugar de ceder estos derechos y obligaciones al lema Frente Amplio. Se hizo tanto para las elecciones de octubre como para el balotaje de noviembre de ese año.

Al amparo del artículo 9 de la misma norma, el comando de Orsi recibió el 1° de octubre de 2024 la donación de la camioneta 0 km marca Renault, modelo Stepway, de parte de la empresa Car One para que el candidato la usara durante su campaña. Ese vehículo, valorado en US$ 20.500, fue rendido ante la Corte Electoral el 30 de diciembre de 2024 como la única donación en especie.

Presidente de la República Yamandú Orsi compartió un video donde explicó compra de su camioneta. Foto captura de video de Presidencia de la República.

El presidente explicó que en su momento decidieron no empadronarlo y que, en su lugar, él y su equipo se movilizarían con otros vehículos, incluso alquilados. Con la camioneta donada como premio, idearon una campaña con bonos de colaboración de US$ 200 cada uno. Se vendieron 392 bonos y se reunieron US$ 78.399 (uno de ellos se pagó en pesos y por eso el valor total varió de acuerdo a la diferencia cambiaria); el ganador surgiría del sorteo de la Lotería del 15 de noviembre de 2024. El número ganador fue el 00644. Nadie había comprado ese bono -el director de ONSC mostró el talonario-, por lo que la camioneta volvió a manos del comité de campaña.

Se entendió -y se insistió varias veces durante el encuentro- que amparado en la norma de la Corte Electoral antes mencionada, las donaciones fueron hechas al candidato y que entregar al Frente Amplio el sobrante era algo a lo que legalmente no estaba obligado, aunque luego esto sí se hizo.