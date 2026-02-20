¿Cuál es el sueldo de los participantes de "Gran Hermano"? Filtraron el monto y sorprendió a todos

A pocos días del esperado debut de Gran Hermano: Generación Dorada, la filtración de un dato sobre el reality show está causando revuelo en redes sociales. Se trata de la compensación económica que recibirán los participantes de esta temporada, que como en cada edición contarán con un monto de acuerdo a la cantidad de semanas que hayan permanecido dentro de la casa.

La información surgió en el programa de streaming Ya fue todo (Jotax Digital), donde el periodista Santiago Sposato explicó en detalle el esquema de pagos que recibirán los "hermanitos". Según informó, el sistema se mantiene bajo una modalidad de liquidación semanal, acumulando el total según el tiempo de permanencia en la casa. A pesar de que las especulaciones de sus compañeros de panel apuntaban a cifras cercanas al millón de pesos, el número final del sueldo de los participantes resultó ser significativamente menor: 137.000 pesos por semana.

Con este esquema, un participante que logre mantenerse un mes entero en competencia percibirá un total de 548.000 pesos, lo que equivale apenas a 365 dólares al mes. Si bien la cifra supera el salario mínimo en Argentina, que se ubica en los 346.800 pesos, la controversia estalló de inmediato. Es que muchos usuarios en redes lo consideraron un sueldo bajo si se tiene en cuenta de que se trata del programa más importante de la televisión, y para el que además los concursantes están las 24 horas del día generando contenido .

Cabe recordar que, más allá de esta asignación fija, el gran incentivo sigue siendo el premio final. Aunque todavía no se confirmó el monto exacto para esta temporada, el ganador de la temporada anterior, el uruguayo Santiago "Tato" Algorta se alzó con una recompensa de un 84 millones de pesos argentinos, que con la cotización de ese entonces equivalía a unos 72 mil dólares.