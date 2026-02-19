"No me olvido más...": el mensaje de la esposa del Colo Gianarelli tras su llegada a "Gran Hermano Uruguay"

El miércoles a la noche, en la edición central de Subrayado, y después de una campaña de expectativa que se extendió durante una semana, se terminó el misterio: Canal 10 confirmó quién será el conductor de la primera edición de Gran Hermano Uruguay. El elegido es Eduardo “Colo” Gianarelli, una de las figuras más fuertes de la pantalla de Saeta, que actualmente lidera La Mañana en Casa, conduce Polémica en el Bar y está al frente de MasterChef, que tendrá nueva temporada este año.

La noticia fue revelada en vivo, cuando Carolina García dio paso a un video en el que se ve a Gianarelli caminando en penumbras hasta que la voz del “Gran Hermano” le da la bienvenida oficial. El anuncio confirmó la apuesta del canal por un conductor con trayectoria y llegada popular para encabezar uno de los proyectos más ambiciosos del año, cuyo estreno está previsto para el segundo semestre.

Pero más allá de la repercusión televisiva y del revuelo en redes, hubo un mensaje que captó especialmente la atención: el de Clara Cristóbal, esposa del conductor. Eligió compartir una foto familiar junto al Colo y sus dos hijos y escribió un texto cargado de emoción: “La felicidad y el orgullo es total. Felicitaciones, amor. Te merecés todito lo que te está pasando", arrancó escribiendo Clara.

Expresó la alegría de verlo ocupar ese rol y también de la felicidad que le expresaron sus compañeros, amigos y familia. "No me olvido más de la carita de emoción de los niños cuando se enteraron. Disfrutá cada minuto de este proyecto que tanto querés, que tanto te gusta y del que hoy sos parte. Divertite!", expresó.

Y cerró: "Nosotros estamos chochos, listos para mirarte y acompañarte en primera fila. Te amamos”.

El Colo Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay".

El posteo superó los mil “me gusta” en pocas horas y se llenó de mensajes de felicitación para el homenajeado. Entre ellos apareció el propio Gianarelli, que respondió: “Los amo con todo mi corazón”.

La designación llega en un momento de plenitud profesional para el Colo, que pasó del Carnaval a consolidarse como uno de los rostros más reconocibles del canal. Ahora se prepara para un desafío distinto: conducir un formato que genera conversación diaria y que promete marcar la agenda televisiva local.