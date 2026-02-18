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El crudo relato de Roberto Moar sobre las amenazas de muerte que recibió y la decisión que tomó por sus hijos

El periodista deportivo habló por primera vez de los mensajes intimidatorios que recibió antes de un clásico, el miedo que sintió y el impacto en su familia.

El País
El País
18/02/2026, 10:31
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Roberto Moar.
Foto: Captura de Instagram @robertomoar.

Roberto Moar sorprendió en su paso por Protagonistas (Del Sol) al anticipar que lo que iba a contar no lo había dicho nunca antes al aire. Era un domingo de mañana, día de clásico, en 2025. Abrió Instagram y se encontró con decenas de solicitudes de mensajes. Cuando empezó a leerlos, el tono era el mismo: amenazas de muerte.

“Eran todas amenazas de hinchas, de barras. ‘Vamos a matarlo a Roberto Moar’”, relató. Ese día debía conducir Punto Penal y fue a Canal 10 “con mucho miedo”. “Estaba perseguido”, reconoció.

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Lo primero que se le cruzó por la cabeza fueron sus hijos, Francisco y Dominique, que estaban durmiendo en su casa ese fin de semana. La situación lo desbordó. Contó también que en ese momento recibió el respaldo de Rafael Peña, entonces jefe de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien lo acompañó y orientó en los pasos a seguir.

El lunes fue a Jefatura y los responsables fueron identificados rápidamente. Entonces llegó la decisión más difícil: avanzar judicialmente o no. “Siempre se me cruzaban mis hijos por la cabeza. Y bueno, vamos para adelante. Esta es la única manera de que estos violentos se inserten en su mundo la posibilidad de que el periodista, lejos de asustarse, da frente, da batalla”, sostuvo.

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Roberto Moar y Blanca Rodríguez en "Subrayado".
Foto: Instagram @roberto_moar

Los involucrados fueron citados y, según le informaron, no existía riesgo real contra su vida. “En realidad, lo que pretendieron fue asustarte, amedrentarte”, le dijeron. También le transmitieron que había arrepentimiento. Tras escuchar a los abogados, Moar decidió no continuar hacia una formalización. “Lo dejé ahí”, resumió.

Agregó que cuando la gente cuestiona a los periodistas deportivos por no decir públicamente de qué cuadro son, es justamente por estos tristes episodios: "A nosotros nos pasan estas cosas que de repente los que están del otro lado no tienen ni la menor idea, creen que todo es más sencillos o que no hay idiotas, violentos o hinchas a los que se les sale la cadena".

Cuando el conductor Leo Sanguinetti acotó que había sido víctima de una amenaza incluso sin haberlo dicho, él respondió: “Sí, pero es probable que en algún momento lo diga. Creo que hoy no es el momento”.

En otro tramo de la charla, el también relator de Sport 890 se permitió un registro más íntimo al recordar la muerte repentina de su madre, Ofelia, a causa de un infarto. Ocurrió de un día para el otro. “Me hice el desayuno, me dijo que se sentía mal, llamé a la emergencia y la internaron de inmediato. Son cosas para las que no estás preparado”, contó.

La rutina se quebró sin aviso. “Salís de tu casa con el plan de lo que ibas a hacer y de pronto te ocurre eso”. Durante los primeros días después de su muerte, la inercia le jugaba malas pasadas: “Agarraba el teléfono en el canal, porque a veces pasaba a cenar y le preguntaba qué pedíamos”.

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