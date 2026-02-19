Histórico: "Subrayado" incorpora nueva columnista para cubrir el reality "Gran Hermano"; de quién se trata

En un año marcado por el regreso de Gran Hermano, el informativo de Canal 10 suma una voz especializada para seguir cada movimiento dentro de la casa más famosa. La periodista Mariana Gabetti fue designada como nueva columnista de Subrayado para analizar todo lo que ocurra en la casa más famosa de la TV, tanto en su edición argentina como en la primera versión uruguaya que llegará próximamente.

Es la primera vez que el noticiero de Canal 10 suma a una periodista para el seguimiento de un programa de TV.

Este miércoles, Gabetti fue la encargada de anunciar que Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de la edición oriental de Gran Hermano, cuyo comienzo está previsto para el segundo semestre de 2026

Con una trayectoria que comenzó en 2005 en Canal 10, Gabetti integra el equipo de Subrayado Tarde en producción y realiza notas de interés social. Además, es periodista de Subrayado.com y egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay.

Su designación como columnista especializada marca un nuevo desafío profesional. Será la encargada de realizar columnas periódicas en el informativo para comentar estrategias, polémicas y momentos destacados de Gran Hermano: Generación Dorada, que comienza este lunes en Argentina con la conducción de Santiago del Moro.

Mariana Gabetti en "Subrayado". Foto: Captura de Canal 10

Más adelante, a mediados de año, hará lo propio con el debut de Gran Hermano Uruguay, que tendrá al frente a Gianarelli.

En sus redes sociales, la periodista se mostró entusiasmada con el nuevo rol: “Vuelve Gran Hermano Argentina a la pantalla de Canal 10 y luego se estrena Gran Hermano Uruguay. Feliz por esta gran apuesta del canal y por la oportunidad de hablar de ello en Subrayado. Hoy empezamos una columna para comentar todo lo que pasa en la casa más famosa del país”, escribió.

Gabetti asumirá la tarea de contextualizar el impacto del reality, analizar el juego y acercar al público las claves de un formato que vuelve con fuerza y que promete un año cargado de debates, estrategias y emociones en la pantalla uruguaya.