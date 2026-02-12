Canal 12 reveló quiénes serán los investigadores de la nueva temporada de "¿Quién es la máscara?"

Hasta ahora, el único nombre confirmado oficialmente era el de Maxi de la Cruz, conductor de todas las ediciones anteriores de ¿Quién es la máscara?, quien repite al frente del formato. Con un clip de poco más de un minuto, la producción aprovechó las redes sociales del programa y de Teledoce para mostrar quiénes acompañarán al conductor en la misión de descubrir las identidades ocultas.

La secuencia arranca con los pies de de la Cruz encendiendo un televisor. A partir de ahí, se alternan imágenes de Sofía Rodríguez y Patricia Wolf recibiendo un mensaje en sus casas, mientras de fondo una voz televisiva anuncia que “varias figuras internacionales están llegando a Uruguay” y que “algo está por pasar”. Más adelante, se ve a Pablo Turturiello reírse de emoción al leer un mensaje en su teléfono y a Fata Delgado comentando: “Ya sé quién sos”.

Finalmente, los cuatro se reúnen frente a cámara y Maxi les lanza la consigna clásica del programa: “Investigadores, que comience el juego”. El video cierra con una seguidilla de imágenes de las temporadas anteriores, recordando la trayectoria del formato desde su estreno.

Sofía Rodríguez, Patricia Wolf, Fata Delgado y Pablo Turturiello ya habían sido parte de la edición pasada. Turturiello, que también protagonizará próximamente el musical Hairspray en calle Corrientes, debutó el año pasado en el programa reemplazando a Fer Vázquez.

Hasta ahora, resta que Canal 12 anuncie oficialmente la fecha de estreno de la nueva temporada, que ya genera expectativa entre los seguidores del formato.

¿Contra quiénes competirá "La Máscara"?

Desde su debut en 2022, la adaptación uruguaya de The Masked Singer se consolidó como uno de los formatos más exitosos de Teledoce. Curiosamente, todas sus cuatro ganadoras fueron mujeres: Manuela Da Silveira como Monstruo, Annasofía Facello como Caniche, Luana Persíncula en la piel de Tigresa y Claudia Fernández como Sapa.

El misterio, las pistas, la música y las elaboradas máscaras siguen siendo ejes del programa, que combina el desafío semanal de adivinar al famoso detrás del disfraz con actuaciones musicales de alto impacto.

El regreso de ¿Quién es la máscara? se da en un 2026 marcado por grandes producciones en la televisión uruguaya. Mientras Canal 10 prepara su versión local de Gran Hermano como su gran apuesta del año, Canal 4 puso en marcha la preproducción de su adaptación de Escape Perfecto, un formato de desafíos y trivia que buscará competir en el prime time.

En este escenario competitivo, Teledoce apuesta a conservar su audiencia con la quinta temporada de ¿Quién es la máscara? y la continuidad de un panel de investigadores que combina experiencia, humor y carisma, listos para volver a poner a prueba la intuición del público, y la propia.