¿Quién es Yipio, la polémica comediante uruguaya que se peleó al aire con El Gucci y entró a "Gran Hermano"?

El fin de semana comenzaron a circular rumores en redes sociales y con la gala de debut de Gran Hermano llegó la confirmación: la comediante uruguaya Yisela "Yipio" Pintos cruzó el Río de la Plata para ingresar al reality show más importante de la televisión.

Este lunes a la noche, en medio de la gala debut de Gran Hermano, el conductor Santiago del Moro le dio la bienvenida a la uruguaya para entrar a la casa más famosa. En el video de presentación, la comediante definió que tiene "el mejor trabajo del mundo" porque le "pagan por hacer reír a la gente". "Hablo de sexo y de cosas que nos pasan a todos", comentó. Y cerró anticipando que quiere ser "la primera gorda uruguaya en ganar Gran Hermano".

Yipio desembarca en el programa con un camino en la comedia y el streaming. Comenzó a hacerse viral de la mano de videos junto a su madre, Laurita Madafaker, y demostró capacidad para generar contenido viral en exitosos shows de stand up, como el reciente Agarré la pala donde se divierte interactuando con el público.

Se integra a la casa Yipio, desde Uruguay 🇺🇾



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La comediante ha mostrado, a través de sus videos, su frescura y desparpajo a la hora de presentarse ante el público, pero también probó que no le teme a la confrontación. En 2024 protagonizó un duro debate frente a El Gucci en Fipo Tv. En aquel entonces, ella cruzó al cantante en vivo y se enfrentaron en una picante discusión sobre salud y gordofobia que dividió aguas en la opinión pública.

Yipio es, por ahora, la única representante uruguaya en esta edición de Gran Hermano y deberá mostrar que está a la altura de sus antecesores, que dejaron la vara muy alta. Cabe recordar que Bautista Mascia y Santiago Algorta ganaron la edición de 2024 y 2025 respectivamente, mientras que Selva Pérez quedó en cuarto lugar en la temporada del año pasado, y Rosina Beltrán se convirtió en una de las caras con más proyección tras pasar por la edición 2023/2024.