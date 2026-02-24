¿Quién es Yipio, la polémica comediante uruguaya que se peleó al aire con El Gucci y entró a "Gran Hermano"?
Con amplia trayectoria en el mundo del stand up, Yisela Pintos, más conocida como Yipio, desembarcó en el reality show de mayor exposición al otro lado del Río de la Plata.
El fin de semana comenzaron a circular rumores en redes sociales y con la gala de debut de Gran Hermano llegó la confirmación: la comediante uruguaya Yisela "Yipio" Pintos cruzó el Río de la Plata para ingresar al reality show más importante de la televisión.
Este lunes a la noche, en medio de la gala debut de Gran Hermano, el conductor Santiago del Moro le dio la bienvenida a la uruguaya para entrar a la casa más famosa. En el video de presentación, la comediante definió que tiene "el mejor trabajo del mundo" porque le "pagan por hacer reír a la gente". "Hablo de sexo y de cosas que nos pasan a todos", comentó. Y cerró anticipando que quiere ser "la primera gorda uruguaya en ganar Gran Hermano".
Yipio desembarca en el programa con un camino en la comedia y el streaming. Comenzó a hacerse viral de la mano de videos junto a su madre, Laurita Madafaker, y demostró capacidad para generar contenido viral en exitosos shows de stand up, como el reciente Agarré la pala donde se divierte interactuando con el público.
Se integra a la casa Yipio, desde Uruguay 🇺🇾— Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 24, 2026
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La comediante ha mostrado, a través de sus videos, su frescura y desparpajo a la hora de presentarse ante el público, pero también probó que no le teme a la confrontación. En 2024 protagonizó un duro debate frente a El Gucci en Fipo Tv. En aquel entonces, ella cruzó al cantante en vivo y se enfrentaron en una picante discusión sobre salud y gordofobia que dividió aguas en la opinión pública.
Yipio es, por ahora, la única representante uruguaya en esta edición de Gran Hermano y deberá mostrar que está a la altura de sus antecesores, que dejaron la vara muy alta. Cabe recordar que Bautista Mascia y Santiago Algorta ganaron la edición de 2024 y 2025 respectivamente, mientras que Selva Pérez quedó en cuarto lugar en la temporada del año pasado, y Rosina Beltrán se convirtió en una de las caras con más proyección tras pasar por la edición 2023/2024.
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