"Antes de que sea tarde": la inquietante reflexión de Tato Algorta tras el accidente que tuvo en Uruguay

Santiago "Tato" Algorta le llevó tranquilidad ayer a sus cientos de miles de seguidores en redes sociales, luego de haber sufrido un accidente de tránsito mientras viajaba por una ruta uruguaya. La noticia generó preocupación entre sus admiradores, pero el campeón de Gran Hermano Argentina quiso aclarar que está bien.

Algorta, que ahora tiene una participación itinerante en Gran Hermano: Generación dorada, perdió el control del vehículo mientras transitaba por la Ruta 2, a la altura del departamento de Soriano, el miércoles por la noche. El auto se estrelló contra una columna al costado de la carretera y el joven fue asistido en el lugar.

Según contó Tato ayer, el siniestro fue serio, aunque no grave, y él sufrió golpes en una rodilla y en la zona de las costillas, por lo que le iban a hacer un chequeo generalizado para asegurarse de que todo estuviera bien. El coche sí resultó muy dañado por causa del impacto.

"Aparezco para contarles que efectivamente ayer sí tuve un accidente bastante grande, pero nada grave. La realidad es que fue una desgracia con suerte", contó este miércoles Tato Algorta a través de una historia de Instagram. "Sí hay daños materiales, el auto se hizo mierda, pero yo estoy bien", aseguró. En la imagen, en la frente se podía apreciar un raspón.

Si bien la publicación fue breve, una frase de Tato llamó especialmente la atención y es la conclusión que sacó de la experiencia vivida: "Le saco lo positivo, como una oportunidad de la vida de replantearme algunas cositas antes de que sea tarde", dijo, contundente, pero sin entrar en detalles.

Para finalizar, Algorta agradeció todos los mensajes recibidos y la preocupación de sus seguidores, y aseguró que quizás este jueves ya iba a "andar en el ruedo de nuevo". Y también agradeció a las personas que lo ayudaron y acompañaron tras sufrir el accidente, un aporte invaluable para sortear el mal trago.