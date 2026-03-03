Carlos Perciavalle saca a remate parte de su vestuario artístico: "No fue una decisión fácil"

A los 84 años, Carlos Perciavalle decidió sacar a remate parte de su vestuario artístico, piezas que integran su acervo cultural y que lo acompañaron a lo largo de casi 70 años de trayectoria sobre los escenarios del Río de la Plata y el mundo.

La subasta se realizará el próximo 15 de marzo a las 18:00 horas en modalidad online, a través de la plataforma Remotes.com.uy, bajo la conducción del rematador Pablo Otero Muñoz. Serán 100 lotes que incluirán sacos, trajes, zapatos, sombreros y vestuario teatral cargado de color y brillo, ya encuentran exhibidos en el sitio web con una base de 33 dólares para cada una de las prendas.

En diálogo con Montevideo Portal, Perciavalle explicó que la decisión fue meditada. “Yo estoy muy bien. Luego de pensarlo un tiempo, quiero llevar adelante este remate de forma ordenada. No fue fácil, porque en esos lotes hay parte de mi vida artística y también parte de la vida de todos ustedes”, confesó. Al revisar los percheros, recordó escenarios compartidos con figuras como Tato Bores, Antonio Gasalla, Susana Giménez, Norma Pons y Nacha Guevara, entre tantos otros.

Entre las piezas a subastar hay prendas adquiridas en Nueva York, diseños de Guma Zorrilla e incluso una prenda atribuida a Coco Chanel. Algunas fueron utilizadas una sola vez; otras pertenecen a personajes emblemáticos que recorrieron cientos de funciones y programas de televisión. Según Otero Muñoz, el estado de conservación es bueno, aunque alguna pieza pueda requerir ajustes menores.

No es la primera vez que Perciavalle decide desprenderse de bienes personales. En 2024 remató “La fuente de los atletas”, obra de José Luis Zorrilla de San Martín, que se encontraba en el jardín de su residencia en Laguna del Sauce y fue vendida en 12.000 dólares.

Más allá de esta nueva subasta, la situación de su emblemática casa en Laguna del Sauce continúa bajo una extensa instancia judicial. Si bien el artista conserva el usufructo, vendió la nuda propiedad en una transacción que está atravesada por disputas legales y conflictos vecinales, que han marcado el último tiempo.

La astróloga y escritora Ludovica Squirru, amiga cercana del artista, también se sumó a la difusión del remate a través de Instagram. En un mensaje cargado de afecto, habló de “decisiones que requieren corazón” y definió cada objeto como “historia viva, memoria escénica y años de entrega al público”, invitando a sus seguidores a compartir la publicación para que la noticia “viaje lejos”.