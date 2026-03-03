Cristian Castro fue visto en Miami paseando junto a una famosa figura uruguaya, ¿nació el amor?

Los rumores corren rápido, y más cuando el protagonista es Cristian Castro. El cantante mexicano, que siempre se las ingenia para estar en el centro de la escena, fue visto recientemente paseando por las calles de Miami muy bien acompañado. Testigos presenciales no tardaron en notar la buena sintonía entre el artista y la mujer que caminaba a su lado, despertando rápidamente la curiosidad de todos.

La identidad de su acompañante no tardó en salir a la luz: se trata de la uruguaya Natalia Camilo. La modelo, comunicadora y dj parece haber generado buena química con el intérprete de himnos románticos como Está lloviendo estrellas o Azul, y no dudaron en salir juntos de paseo por la ciudad de Miami.

Natalia Camilo. Foto: Gabriel Parra.

Consultada por Tv Show, la propia Natalia le puso palabras al vínculo y, aunque prefirió mantener un perfil bajo, confirmó que es "amiga" del músico. Según relató, se conocieron cuando él se encontraba viviendo en Punta del Este y la relación viene siendo muy estrecha desde entonces. Cristian la invitó a conocer su estudio de grabación en Miami y también asistieron juntos a la 38.ª edición de los Premios Lo Nuestro celebrados en la ciudad norteamericana el pasado 19 de febrero.

Por otra parte, en breve se los podrá volver a ver juntos ya que ella fue convocada por la producción del artista para abrir algunos de sus próximos shows en su calidad de dj. Natalia sin embargo descarta que entre ellos haya algo más que un vínculo amistoso.

La uruguaya ha preferido en los últimos tiempos no darle entidad pública a sus relaciones, mientras que el mexicano recientemente se ha caracterizado por lo contrario. De hecho, Cristian había anunciado para este 2026 una boda junto a su última novia, la argentina Mariela Sánchez. No obstante, idas y vueltas en la relación terminaron por frustrar esos planes.