"Soy una leyenda": el particular souvenir que Mirtha Legrand entregó en su cumpleaños 99 y la promesa que hizo

Mirtha Legrand volvió a convertir su cumpleaños en un acontecimiento público. Este lunes, la diva argentina celebró sus 99 años en la casa de Marcela Tinayre y reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo en una noche atravesada por un detalle climático: las intensas lluvias sobre Buenos Aires demoraron el inicio del festejo casi una hora. No alteraron, sin embargo, el tono de la velada.

La lista de invitados incluyó a Roberto Moldavsky, Juana Viale, Patricia Bullrich, Teté Coustarot, Iliana Calabró y Carlos Rottemberg. La música en vivo estuvo a cargo de Jairo, que acompañó uno de los momentos centrales de la noche. También dijo presente Marcelo Polino, quien más tarde compartió en el curioso souvenir elegido por la anfitriona y que rápidamente se viralizó.

Cada invitado recibió un abanico rosa con detalles dorados y una frase impresa que sintetiza la construcción pública que la conductora viene reforzando en los últimos años: “Porque yo ya soy una leyenda”. El accesorio incluía una foto retro de Mirtha, su nombre y su edad.

Más allá del guiño identitario, según informa el diario argentino La Nación, el objeto tuvo una función práctica: el calor obligó a varios asistentes a utilizarlo durante la cena, mientras en el interior se encendían ventiladores para aliviar la temperatura.

La ambientación respondió a una paleta rosa, blanca y dorada, sin excesos. La organización estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga, responsable de otros cumpleaños de la conductora. Flores, manteles y centros de mesa acompañaron el concepto de “leyenda viva”, una idea que Mirtha adoptó incluso como parte de su ritual televisivo.

El souvenir del cumpleaños de Mirtha Legrand. Foto: Captura de Instagram @marcelopolino.

Como es habitual para Legrand, la diva tuvo más de un cambio de vestuario. El menú apostó por una combinación clásica: burrata con tomates cherry como entrada; la opción entre ñoquis de sémola o salmón con salsa teriyaki como plato principal; y frutas asadas con helado de crema americana como cierre. Durante el brindis, los invitados respondieron con aplausos, según se vio en distintos videos difundidos en redes.

Días antes, en una nueva emisión de La noche de Mirtha —el ciclo que se emite por El Trece—, la conductora había comenzado a despedir sus 98 años. Con su clásica cortina musical y ante la ovación del estudio, repitió la frase que instaló en los últimos tiempos: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”.

En esa mesa compartió la cena televisiva con Diego Sehinkman, Jorge Asís, Dalia Gutmann y Martín “Campi” Campilongo. Allí habló de su edad con una mezcla de asombro y naturalidad. “Llegar a esta edad es un milagro”, dijo. Contó que realiza kinesiología dos veces por semana, que come de todo pero en pequeñas cantidades, que no fuma ni bebe alcohol y que duerme entre siete y ocho horas con la radio encendida. “Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo”, resumió.

En la puerta de la casa, ya sobre el final del festejo, reiteró su deseo con una promesa: "Para esta noche espero ser feliz como soy ahora y cumplir algún añito más. Quiero ser centenaria. Mirtha Legrand les ha dado su vida. Este no es el último año".