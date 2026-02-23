Mirtha Legrand cumple 99 años, reveló su secreto para mantenerse activa y su mayor deseo: "Ni dinero ni..."

Mirtha Legrand, una de las máximas figuras de la televisión rioplatense, celebra sus 99 años este lunes y se mantiene tan activa como siempre. El fin de semana, durante una nueva edición de La noche de Mirtha —el programa que se emite por eltrece—, la diva argentina despidió sus 98 años con una gala a puro brillo.

El sábado, la conductora apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo y agradeció con una amplia sonrisa la ovación que le regalaron los presentes. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: "Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, dijo antes de mostrar su conjunto negro y blanco bordado con cristales, canutillos y perlas.

En esta ocasión, "la Chiqui" recibió en su mesa al periodista Diego Sehinkman, al escritor Jorge Asís y a los actores y humoristas Dalia Gutmann y Martín “Campi” Campilongo. Fue durante un intercambio con el periodista que la conductora habló sobre su cumpleaños. “¿Te gusta cumplir esa edad?”, le preguntó Sehinkman. "Llegar a esta edad es un milagro", confió, seria.

“Mi médico, que es el doctor Guillermo Semeniuk, siempre me dice ‘Usted es una persona sana’”, agregó, y reveló que es “haragana” cuando Campi comentó que el trabajo es otro de los factores que hicieron que goce de buena salud.

Entonces, Gutmann le hizo la pregunta que todos querían saber: "¿Hay alguna rutina?”, le consultó la humorista. “Ninguna, nada”, aclaró la Chiqui, y desconcertó a todos. Cuando Gutmann le empezó a enumerar actividades como el yoga, la terapia o los ejercicios, Legrand dijo: “Hago kinesiología dos veces por semana. Lo hago en mi casa. Eso me hace bien. Soy ágil, no soy una pelmaza”.

Mirtha Legrand emocionada viendo "La Sirenita" en el Gran Rex. Foto: captura de pantalla

También descartó la meditación: “No sé cómo se hace”. Finalmente, comentó: “Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo". Más adelante, reveló cuál es su mayor deseo. "Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Ni dinero, ni bienestar: tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”, comentó.

Antes de cambiar de tema, y ante la persistencia de las dudas de sus invitados de la noche, Mirtha confesó: “Yo como de todo, poco. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas por día pero con la radio puesta”, reveló. “¿Y con pastillas dormís?”, consultó Campi. “No, no, jamás. No tomo mate. Siempre pienso ‘voy a empezar’, hace más de 40 años que lo digo pero ya estoy grande”.