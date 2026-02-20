"Tiene autismo": la revelación de la actual pareja de Verónica Ojeda sobre el hijo de Maradona

Dieguito Fernando Maradona, hijo del fallecido futbolista y Verónica Ojeda, cumplió 13 años el pasado viernes 13 de febrero y las imágenes del festejo pudieron verse en redes sociales. Lo que llamó la atención de las repercusiones del evento sucedió después con las declaraciones de Mario Baudry, pareja de Ojeda, quien se refirió por primera vez a una presunta condición del adolescente.

Invitado al programa DDM (América) para hablar sobre el juicio por la muerte de Maradona, Baudry hizo referencia también al cumpleaños de Dieguito y comentó la relación que este tiene con sus hermanas. El letrado, que además es apoderado legal de Dieguito, confirmó que, aunque la unidad judicial se mantiene firme entre los herederos del diez, el vínculo afectivo con las hermanas mayores no existe.

“En cuanto al cumpleaños de Dieguito, sí llamó Diego Jr. y Juana estuvo presente, pero Dalma y Gianinna no fueron ni se comunicaron. Nos queda claro que en cuanto a la responsabilidad de buscar justicia por la muerte del papá, están todos juntos. De eso no hay duda”, sentenció.

Otro de los puntos llamativos que comentó el abogado fue la decisión de Dieguito de lucir el pelo largo, una elección que busca emular el look del padre en su época dorada: “Dieguito vio mucho tiempo a su papá con el pelo largo, entonces él quiso también tenerlo así ¿Y nosotros qué le podemos decir? Lo dejamos y ahora sí se lo cortamos por el colegio".

Además, se refirió con crudeza a la mirada del otro: "El tema de las burlas él lo va a tener siempre, ya sea por su condición, que es autista, por ser hijo de o porque se dejó el pelo largo o lo que sea”. Y enseguida aclaró: “Él tiene autismo, pero es muy leve. Está muy integrado, sin embargo, el autismo siempre lo tiene, entonces cuando le agarra algún ataque de ansiedad o nervios, eso sale a flor de piel”.

Mario Baudry, pareja de Ojeda y apoderado legal de Dieguito Fernando Maradona. Foto: captura

Más allá de las polémicas y revelaciones, el costado más emotivo llegó de la mano de su madre. Verónica Ojeda publicó un compilado de momentos que recorren la vida de de su hijo acompañado de una carta abierta que refleja su lucha compartida.

“Mi amor Diego Fernando, feliz cumpleaños. Hoy cumples 13 años y no puedo creer lo rápido que creces”, escribió Ojeda. Luego, destacó la fortaleza del vínculo que los une: “Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de vos y de la persona en la que te estás convirtiendo. Hemos pasado tantas cosas juntos… momentos buenos, difíciles, alegrías y lágrimas, pero en cada paso siempre estuvimos uno al lado del otro. Y si algo tengo claro es que mi amor por ti es inmenso y eterno”.

La madre del adolescente cerró su dedicatoria con una declaración de amor: "Gracias por ser mi fuerza, mi alegría y mi mayor bendición. Nunca olvides que siempre voy a estar para ti, apoyándote, cuidándote y amándote con todo mi corazón. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Feliz cumpleaños, hijo mío”.