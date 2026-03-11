Del ring al altar: se casa "La Reina" Comunales con empresario Gilberto Mendoza y preparan boda soñada en Colombia

La excampeona mundial uruguaya de boxeo Cecilia Comunales, conocida popularmente como “La Reina”, se prepara para dar un nuevo paso en su vida personal: su casamiento con el empresario venezolano Gilberto Mendoza. La boda se celebrará en los próximos días en Medellín, Colombia, en una ceremonia íntima que reunirá a familiares y amigos cercanos de la pareja.

La propia Comunales compartió la noticia en las últimas horas con allegados y amigos, mientras se encuentra completamente dedicada a los preparativos. “Habrá varias sorpresas ese día”, adelantó con entusiasmo en un mensaje al que accedió El País, aunque la novia prefirió mantener algunos detalles bajo reserva para sorprender a los invitados.

La celebración tendrá un formato muy especial: una especie de “wedding festival music”, con abundante música y propuestas para distintos gustos. “Hay muchísima música”, bromeó la exboxeadora, que prometió además una sorpresa especial para los invitados que viajarán desde Uruguay.

La pareja optó por una fiesta de perfil reservado de dos días. El 28 de marzo habrá un cóctel de recibimiento de los invitados y al otro día será la ceremonia en una hacienda de fiestas en las afueras de Medellín.

“Será una celebración muy privada, solo con familiares y amigos muy cercanos”, explicaron allegados.

El vínculo entre Comunales y Mendoza tiene una larga historia previa en el ámbito profesional. Comunales fue campeona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), entidad que hoy preside Mendoza. Aunque se conocen desde la época en la que ella competía —incluso él asistió a algunas de sus peleas en Uruguay alrededor de 2014—, en aquel entonces la relación era estrictamente profesional.

El reencuentro se produjo años después, cuando la uruguaya comenzó a trabajar dentro de la organización. Desde entonces la relación se consolidó y hoy comparten también proyectos vinculados al desarrollo del boxeo, especialmente en América Latina. Fundamentalmente, la pareja reside en Estados Unidos, principalmente en Houston (Texas) pero son habituales los viajes por razones vinculadas al deporte y las convenciones de la AMB o las veladas organizadas por la entidad.

Comunales, ya retirada del ring, participa en la organización de veladas de boxeo y en diferentes tareas de coordinación y comunicación, además de integrar el Comité de Clasificaciones femeninas de la entidad.

Ese trabajo la llevó a recorrer distintos escenarios del boxeo internacional, desde Las Vegas hasta Nueva York. Recientemente, la pareja también viajó a Asia para participar en una convención de la organización en China, antes de continuar rumbo a Japón para celebrar su primer aniversario juntos.

A pesar de su nueva base en Estados Unidos, la excampeona mantiene un fuerte vínculo con Uruguay y en una entrevista del año pasado para Sábado Show, aseguró que la pareja planea visitar el país varias veces al año. Además, desde su rol en la AMB busca impulsar el desarrollo del boxeo femenino en la región.