Zendaya rompió el silencio sobre su casamiento con Tom Holland y mostró un "video exclusivo" de la boda

Tras saltearse la alfombra roja de los premios Oscar y aparecer solo en el escenario de la ceremonia, para presentar una categoría, Zendaya llegó como invitada al programa de Jimmy Kimmel y rompió el silencio sobre los rumores de una supuesta boda secreta con Tom Holland. La actriz se ha dejado ver vestida de blanco, un gesto que ha enloquecido a sus fans, y una alianza dorada se pudo ver en su mano en sus últimas apariciones.

Sin embargo, ni ella ni el protagonista de la última saga de Spider-Man han oficializado un casamiento que, de momento, solo ha sido confirmado por el estilista de la estrella de la serie Euphoria. Pero Zendaya tampoco se ha mostrado ajena a lo que el mundo está diciendo, y el late night show de Kimmel fue el terreno ideal para que se refiriera a este candente tema.

Es que la joven actriz lo hizo a su manera, con humor y sutileza, jugando con el hecho de que cientos de personas dieron por ciertas las imágenes que circularon de la supuesta boda y que, en verdad, estaban hechas con inteligencia artificial. La también integrante de la saga Spider-Man reconoció que incluso gente de su entorno creyó en la veracidad de las fotos y que alguno llegó a enojarse por no haber sido convidado a la supuesta fiesta repleta de estrellas.

"Supongo que sabés que internet se ha puesto bizarro sobre esta historia de que realmente te habrías casado con Tom Holland", le soltó Kimmel a lo que ella, con ironía, respondió: "¿En serio? No vi nada". "Y esta es una de esas cosas que no entiendo: la gente hizo imágenes de la boda con inteligencia artificial y son muy realistas", siguió el presentador.

La imagen viral de Zendaya y Tom Holland hecha con inteligencia artificial. Foto: IA

"Sí, y mucha gente ha sido engañada. Como que en la vida real me han dicho: 'Ay, las fotos de tu casamiento son increíbles'. ¡Bebé, son IA! ¡No son reales!", comentó Zendaya, antes de confirmar que había llevado al programa un video exclusivo e inédito de la boda, "una cosita para aclarar la confusión".

A continuación, salió al aire una escena de la película que protagoniza con Robert Pattinson y que se estrenará próximamente —el 9 de abril en Uruguay, bajo el título El drama—, pero sobre la cara del galán de Crepúsculo aparecía una foto de Tom Holland, groseramente recortada. "Casi que parece que alguien pegó la cara de Tom sobre la de Robert", bromeó Kimmel, y ella insistió: "No, no, son imágenes reales. ¡Fue un día hermoso!".

Así, sin confirmar ni desmentir si efectivamente se casó, Zendaya se divirtió con todas las especulaciones y dejó claro que sabe cómo jugar el juego de Hollywood y cómo preservar su intimidad. Y, también, que en tiempos de inteligencia artificial hay que dudar de todo lo que se ve.