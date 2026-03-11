Chris Namús se casa con el productor argentino Ariel Berra: cómo fue la propuesta y los planes de boda

La boxeadora uruguaya Chris Namús y el productor televisivo argentino Ariel Berra anunciaron su compromiso luego de dos años de relación. La deportista y comunicadora compartió en redes sociales imágenes de ambos luciendo los anillos y un enorme ramo de flores, confirmando así que hubo propuesta de matrimonio.

“Un poco de la segunda parte de febrero, mucho amor, mucho trabajo y la gran victoria. La propuesta de casamiento ya se las contaré en un posteo aparte”, escribió la ex campeona mundial al publicar las fotos que rápidamente despertaron felicitaciones de seguidores y colegas.

En diálogo con El País, Namús contó que la propuesta ocurrió el año pasado, durante unas vacaciones que la pareja realizó en Estados Unidos. Según relató, el plan original de Berra era hacer el pedido en uno de los parques de Disney, pero la logística del viaje cambió los planes y finalmente fue Miami el escenario de la romántica propuesta.

Ariel Berra y Chris Namús en la costa rochense. Foto: Instagram Chris Namús.

"No era lo que tenía pensado, pero la verdad que estuvo súper lindo; yo me emocioné un montón”, contó Namús. Berra incluso registró el momento en video, aunque la pareja aún no lo ha compartido públicamente porque recién este 14 de febrero decidieron contar que estaban comprometidos.

En cuanto a los planes de boda, la pareja ya tiene una idea bastante clara del calendario. El casamiento civil sería entre noviembre y diciembre de este año en Argentina, con una celebración íntima junto a familiares y amigos cercanos.

Luego habrá una segunda instancia en Uruguay. “La idea es hacer algo allá en marzo o abril del año que viene, una ceremonia para mi familia y mis amigos”, adelantó la boxeadora. La decisión responde a que no todos sus seres queridos podrán viajar a Buenos Aires.

Namús y Berra llevan dos años juntos. Se conocieron en un contexto laboral en cuanto ella se desempeña como comentarista de boxeo en ESPN Knock out y él supo ser productor de ese espacio. Desde el año pasado están radicados en Buenos Aires, donde ella obtuvo residencia.