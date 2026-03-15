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Las fotos de las vacaciones de Patricia Madrid y su novio en Europa: el romántico destino que eligieron

Patricia Madrid y Mathías Gonnet se tomaron vacaciones y eligieron pasarlas a miles de kilómetros de Uruguay, en deslumbrantes ciudades europeas. El álbum de fotos de su primera parada.

El País
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15/03/2026, 11:01
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Patricia Madrid
Mathías Gonnet y Patricia Madrid en Italia.
Foto: Instagram @patriciajmadrid

A diferencia de lo que hacen muchas personas en Uruguay, Patricia Madrid y Mathías Gonnet no se tomaron vacaciones largas durante el verano. Eligieron esperar hasta marzo y hacer una pausa en sus agendas para subirse juntos a un avión, y disfrutar del tiempo libre muy lejos de casa.

Así, la pareja llegó en la semana a Italia, y pasó sus primeros días de aventura en ciudades como Milán y el Lago de Como, una combinación de paisajes deslumbrantes y una asombrosa arquitectura que funcionan como terreno ideal para un descanso romántico.

El álbum de fotos y el conmovedor mensaje de Karina Vignola tras el primer verano sin Gaspar Valverde

A juzgar por el álbum de fotos que compartió la conductora del programa radial Así nos va y figura central de Puesta a punto de Canal 12, esta primera parada del viaje la vivieron a puro paseo, gastronomía y también deporte, ya que fueron a visitar las instalaciones del emblemático club Milán.

Tragos, arte, cultura y risas también marcan la tónica de este viaje.

La historia de amor de Patricia Madrid y su novio

Patricia Madrid y Mathías Gonnet hicieron público su romance hace casi tres años, a fines de marzo de 2023. Ambos comparten filas de Radio Carve, donde ella conduce el periodístico matutino Así nos va y él es productor del programa deportivo Fútbol por Carve.

La relación rápidamente se volvió muy sólida y pronto dieron el paso hacia la convivencia, disfrutando constantemente de actividades compartidas y escapadas románticas dentro y fuera del país.

Aunque al principio le hizo frente a algunas críticas por la diferencia de edad (ella es siete años mayor que él), rápidamente los comentarios quedaron sepultados por la felicidad. Madrid y Gonnet se muestran plenos. Y no dejan de mostrarle al mundo que han encontrado en el otro parte de su felicidad actual.

Patricia Madrid y su novio Mathías Gonnnet en las playas de Brasil
La pareja, en un viaje anterior por las playas de Brasil.
Foto: redes sociales
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