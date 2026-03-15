Las fotos de las vacaciones de Patricia Madrid y su novio en Europa: el romántico destino que eligieron
Patricia Madrid y Mathías Gonnet se tomaron vacaciones y eligieron pasarlas a miles de kilómetros de Uruguay, en deslumbrantes ciudades europeas. El álbum de fotos de su primera parada.
A diferencia de lo que hacen muchas personas en Uruguay, Patricia Madrid y Mathías Gonnet no se tomaron vacaciones largas durante el verano. Eligieron esperar hasta marzo y hacer una pausa en sus agendas para subirse juntos a un avión, y disfrutar del tiempo libre muy lejos de casa.
Así, la pareja llegó en la semana a Italia, y pasó sus primeros días de aventura en ciudades como Milán y el Lago de Como, una combinación de paisajes deslumbrantes y una asombrosa arquitectura que funcionan como terreno ideal para un descanso romántico.
A juzgar por el álbum de fotos que compartió la conductora del programa radial Así nos va y figura central de Puesta a punto de Canal 12, esta primera parada del viaje la vivieron a puro paseo, gastronomía y también deporte, ya que fueron a visitar las instalaciones del emblemático club Milán.
Tragos, arte, cultura y risas también marcan la tónica de este viaje.
La historia de amor de Patricia Madrid y su novio
Patricia Madrid y Mathías Gonnet hicieron público su romance hace casi tres años, a fines de marzo de 2023. Ambos comparten filas de Radio Carve, donde ella conduce el periodístico matutino Así nos va y él es productor del programa deportivo Fútbol por Carve.
La relación rápidamente se volvió muy sólida y pronto dieron el paso hacia la convivencia, disfrutando constantemente de actividades compartidas y escapadas románticas dentro y fuera del país.
Aunque al principio le hizo frente a algunas críticas por la diferencia de edad (ella es siete años mayor que él), rápidamente los comentarios quedaron sepultados por la felicidad. Madrid y Gonnet se muestran plenos. Y no dejan de mostrarle al mundo que han encontrado en el otro parte de su felicidad actual.
-
Patricia Wolf se quebró al recordar la dura infancia de su madre en un rancho y cómo esa historia marcó su vida
Chris Namús se casa con el productor argentino Ariel Berra: cómo fue la propuesta y los planes de boda
Del ring al altar: se casa "La Reina" Comunales con empresario Gilberto Mendoza y preparan boda soñada en Colombia
¿Encontraste un error?