El álbum de fotos y el conmovedor mensaje de Karina Vignola tras el primer verano sin Gaspar Valverde

Comenzó marzo y con él la rutina que deja atrás los tiempos relajados del verano, donde los días tienen otro funcionamiento y la playa, el compartir con amigos y el aire libre son parte del paisaje cotidiano más que nunca. Eso aplica para la mayoría de la gente que toma vacaciones en el hemisferio sur, como es el caso de Karina Vignola y su familia. Sin embargo, aunque tuvo condimentos tradicionales, este no fue un verano más.

A poco más de tres meses de la muerte de Gaspar Valverde, Karina hizo una profunda reflexión sobre cómo vivieron la temporada junto a sus hijas, Luana y Alina, fruto de la relación de años que mantuvo con el actor y comunicador, quien falleció el 8 de diciembre tras haber sido diagnosticado con muerte cerebral.

El comienzo de 2026 Karina lo pasó muy cerca de sus hijas, de quienes es inseparable, pero también refugiada en su pareja, el empresario automotriz Mario Florio, con quien blanqueó una relación ocho meses atrás.

"Este verano fue distinto para nosotras tres. Un verano de emociones profundas, de aprender a transitar los días de otra manera", escribió ayer la comunicadora en su cuenta de Instagram, para acompañar un álbum de fotos de esta temporada. "Pero también fue un verano lleno de amor. De abrazos que sostienen, de familia que acompaña y de amigos que estuvieron cerca".

"Gracias a quienes caminaron este tiempo con nosotras, con empatía, paciencia y cariño. Porque cuando el amor está, todo se vuelve un poquito más llevadero", aseguró Karina, quien en las fotos aparece muy risueña, rodeada de amigos y familia y en distintas actividades, más domésticas o más sociales.

Así, Karina Vignola dejó plasmado un momento especial y su registro sirvió de mensaje sobre cómo, si hay apoyo, se puede transitar la tristeza y salir adelante.