Patricia Wolf se quebró al recordar la dura infancia de su madre en un rancho y cómo esa historia marcó su vida

Invitada al programa Algo que decir de Teledoce para promocionar el estreno de la quinta y nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, Patricia Wolf abrió su corazón para compartir un recuerdo muy personal. En medio de la charla, la modelo y DJ evocó la historia de su madre y no pudo contener la emoción.

“La historia de mi madre marcó mi vida porque es una historia de superación”, comenzó diciendo, visiblemente conmovida.

Wolf recordó que su madre creció en condiciones muy humildes en el interior del país. “Su papá era puestero de una estancia, vivían en un rancho de piso de tierra. Toda su vida fue de superación y también de mucha generosidad”, relató.

Según contó, ese ejemplo fue determinante para su formación. “Mi madre me dio todo lo que ella no tuvo, sobre todo amor, pero también la posibilidad de aprender inglés o de probar muchas cosas que a ella le gustaban. Pintaba, esculpía madera, cosía. Todo nos lo enseñaba y nos hacía hacerlo a nosotras”, recordó.

Para Wolf, aquellas experiencias no solo fueron aprendizajes prácticos sino también una forma de transmitir sensibilidad. “Me dio tantas herramientas y tantas enseñanzas, no solo por el hacer con las manos sino también por la sensibilidad y por su historia de superación. A mí eso me formó”, aseguró.

El momento de mayor emoción llegó cuando definió el lugar que ocupa su madre en su vida. “Fue como una heroína para mí. La extraño muchísimo. Además de ser mamá, fue muy amiga mía”, dijo.

También recordó la historia de amor de sus padres. Según relató, su madre llegó a Montevideo desde el interior y conoció a su padre cuando ya tenía 30 años. “Eran grandes y es una historia muy linda de amor. Los dos venían de historias parecidas porque cada uno tenía un hijo. Se ensambló esa familia y estuvieron muchos años juntos”, contó.

El presente de la multifacética Patricia Wolf

A lo largo de los años, Patricia Wolf se consolidó como modelo, actriz y conductora, pero también heredó de su padre el oficio de rematadora. En paralelo se formó en maquillaje y además se convirtió en una de las DJs más activas del circuito local.

Actualmente está dedicada a las grabaciones de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, el programa de Teledoce en el que se desempeña como investigadora junto a Sofía Rodríguez, Fata Delgado y Pablo Turturiello.

En enero, en una entrevista con El País,contó que atraviesa un momento de calma personal y que decidió radicarse en Punta del Este. “Me mudé para cambiar el aire, para estar más cerca de la naturaleza, que era algo clave para mí. Estoy viviendo acá y el año que viene quiero construir mi casa”, dijo entonces.

La comunicadora reveló que incluso ya compró un terreno para concretar ese proyecto. “Es el fruto de varias generaciones de trabajo, de mis padres y de mis abuelos que escaparon de la Alemania nazi. Me emociona pensarlo”, aseguró.

Hoy reparte su tiempo entre el trabajo, los viajes y la vida familiar. “Estoy muy bien, muy tranquila, con mucha paz. Cerca de mi hijo y de su novia, que tienen un proyecto precioso: un cafecito y un vivero”, contó sobre Yuyo, el emprendimiento que inauguró días atrás en La Barra de Maldonado.