La inesperada revelación sexual de Harrison Ford a los 83 años vinculada a sus películas: "Por supuesto"

A los 83 años, Harrison Ford volvió a demostrar que su humor sigue intacto. El actor, uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood, sorprendió recientemente con una confesión tan inesperada como divertida durante una entrevista televisiva.

La estrella, cuya carrera se extiende por más de seis décadas, ha protagonizado algunas de las franquicias más influyentes del cine. Desde la saga de Star Wars hasta las aventuras de Indiana Jones, sus personajes y las bandas sonoras que los acompañaron forman parte del imaginario de varias generaciones.

En los últimos meses, Ford también volvió a aparecer en distintos eventos y programas para repasar su trayectoria, hablar de su vida personal y recordar algunos de los momentos que marcaron su carrera frente a cámara.

Pero fue durante su reciente paso por Jimmy Kimmel Live! donde el actor dejó una de las revelaciones más comentadas. Consultado por el conductor Jimmy Kimmel sobre si alguna vez había tenido relaciones sexuales mientras sonaba la banda sonora de alguna de sus propias películas, Ford se tomó unos segundos para pensar y respondió con total naturalidad: “Por supuesto que sí”.

La respuesta provocó una explosión de risas en el estudio. El propio presentador no pudo contener la carcajada, mientras el público aplaudía la franqueza del actor.

Aunque admitió la anécdota, Ford evitó dar más detalles sobre su intimidad y tampoco reveló qué banda sonora había estado sonando en ese momento. La incógnita quedó abierta y rápidamente desató especulaciones entre los fanáticos sobre cuál de sus películas podría haber sido la protagonista musical de aquella escena privada.

Durante la charla también habló sobre su extensa carrera y reflexionó sobre su relación con el trabajo. “No tengo una película favorita mía, porque me encanta hacer películas. Ese es el momento en que me siento satisfecho, cuando las estoy haciendo”, explicó. Luego, fiel a su estilo, remató con una broma que volvió a provocar risas en el estudio: “Después, cuando las veo, todo está jodido”.

Indiana Jones (Harrison Ford) en El dial del destino Jonathan Olley/Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd.

En su vida personal, el actor mantiene desde hace años una relación con la actriz Calista Flockhart, recordada por su papel en la serie Ally McBeal. La pareja se casó en 2010 y desde entonces lleva un perfil bajo, con apariciones públicas esporádicas.

Recientemente, Ford asistió junto a su esposa a la ceremonia de los premios del Screen Actors Guild, donde fue homenajeado con un reconocimiento a la trayectoria. El galardón le fue entregado por su amigo, el actor Woody Harrelson, quien lo definió como un “actor icónico” con “una energía indescriptible”.

Durante su discurso, Ford se mostró visiblemente emocionado al recordar a las personas que lo acompañaron a lo largo de su vida y agradeció especialmente a su “extraordinaria y hermosa esposa” y a su familia por el apoyo constante.

También evocó los comienzos difíciles de su carrera y mencionó a dos figuras clave que marcaron su camino en el cine: los directores George Lucas y Steven Spielberg. Además, destacó el valor del trabajo colectivo en la industria. “El trabajo que hago con otros actores es una de las grandes alegrías de mi vida”, señaló.

Con el mismo tono distendido que mostró durante la entrevista televisiva, el actor también dejó una última broma sobre el paso del tiempo frente a un auditorio lleno de colegas: “Estoy en una sala llena de actores, muchos de los cuales están acá porque han sido nominados por su increíble trabajo. Yo estoy acá para recibir un premio por estar vivo”.

La Nación/GDA