Por qué están cancelando a Timothée Chalamet: la frase que desató un escándalo y ensucia su camino al Oscar

El reciente triunfo de Michael B. Jordan en los premios Actors Awards por Pecadores apretó todavía más la carrera al Oscar a mejor actor, una de las más impredecibles de los últimos años. Con la ceremonia de los Premios de la Academia prevista para el domingo 15 de marzo, el rubro llega sin un favorito claro, después de una temporada de premios donde los galardones se repartieron entre varios de los candidatos.

En esa competencia aparece Timothée Chalamet, que se llevó el Critic's Choice y el Golden Globe y aspira a su primera estatuilla por Marty Supremo (por la que también está nominado a mejor película), y durante buena parte de este período pareció correr con ven taja. Los otros candidatos son el brasileño Wagner Moura, también ganador del Golden Globe por El agente secreto; y dos pesos pesados de Hollywood como Leonardo DiCaprio, nominado por Una batalla tras otra, e Ethan Hawke por Blue Moon.

Pero mientras todo Hollywood busca por estos días agraciar a los votantes de la Academia, Chalamet quedó en el centro de la polémica por unas declaraciones realizadas durante una entrevista. En una charla distendida con su colega en Interestelar, Matthew McConaughey, organizada por Variety y CNN, el actor opinó sobre el futuro de las salas de cine y dijo que el éxito de una “película seria” como Frankenstein (de Guillermo del Toro) demuestra que el público todavía desea historias con matices, pero al mismo tiempo entiende que “hay gente que quiere entretenerse rápido”.

“Estoy realmente en el medio, Matthew”, dijo Chalamet. “Porque admiro a la gente —y yo mismo lo he hecho— que va a un talk show y dice: ‘Oigan, tenemos que mantener vivas las salas de cine. Tenemos que mantener vivo este género’. Y otra parte de mí siente que, si la gente quiere verla, como Barbie o como Oppenheimer, va a ir a verla, va a hacer el esfuerzo y lo va a celebrar con entusiasmo. Y no quiero estar trabajando en el ballet o en la ópera, o en cosas donde es como: ‘Oigan, mantengamos esto con vida’, aunque en realidad ya nadie se interese demasiado. Con todo respeto para la gente del ballet y la ópera", lanzó. Y luego, con sarcasmo, remató: "Creo que acabo de perder 14 centavos de audiencia".

Como era de esperarse, el desafortunado comentario no tardó en generar una oleada de críticas que pusieron al actor en el ojo de la tormenta, y que podría complicar sus chances al Oscar teniendo en cuenta lo que ha pasado con controversias anteriores como, por ejemplo, la que protagonizó Karla Sofía Gascón el año pasado.

Entre las instituciones que respondieron al actor se encuentra la Metropolitan Opera de Nueva York, que publicó un video en sus redes mostrando el trabajo detrás de una producción acompañado del mensaje: “Esto es para vos”. Mientras que la English National Opera defendió que el género “no solo está vivo, sino que está prosperando”. Además, invitó a una de sus funciones al actor, para hacerlo cambiar de parecer.

Por su parte, la Seattle Opera lanzó un código promocional con descuentos para la producción de Carmen, con el nombre del actor.

El coreógrafo Martin Chaix se mostró muy crítico. "Ahora mismo, todo el mundo ha oído hablar del comentario polémico de Chalamet sobre la ópera y el ballet. La reacción en contra ha sido brutal —y con razón—, lo que demuestra, si todavía hacía falta, que el ballet y la ópera están muy vivos. En medio de este concierto de comentarios, entre indignación y respuestas ingeniosas, me puse a pensar en lo que realmente revela todo esto y en por qué creo que las artes vivas no pertenecen al pasado. Son lo que está por venir", escribió.

El también coreógrafo Kam Saunders —que trabajó como bailarín en la gira The Eras Tour de Taylor Swift— se limitó a escribir: “Yikes” en su redes sociales.

En medio de la recta final hacia los Oscar, la polémica, surgida justo antes de que se cerraran las votaciones (que culminaron el pasado 5 de marzo), agrega un capítulo inesperado a una categoría que ya venía cargada de suspenso. Con premios repartidos durante toda la temporada y varios candidatos fuertes, la estatuilla a mejor actor llega a la gran noche más abierta que nunca.