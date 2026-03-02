El premio póstumo a Catherine O'Hara que conmovió a Hollywood: emotivo gesto de Seth Rogen en los Actor Awards

Este domingo se realizó una nueva entrega de los premios del Sindicato de Actores, antes llamados SAG Awards y ahora The Actor Award, que son una buena antesala de lo que pasará en la próxima entrega de los Oscar, cuya ceremonia se realizará el próximo domingo 15 de marzo.

Como en las anteriores ediciones, el premio reconoce a las mejores interpretaciones en cine y televisión, y mientras en la pantalla chica se continuó la tendencia de los Emmy y los Globos de Oro y ganaron The Pitt (HBO Max) y The Studio (Apple TV), en el apartado cine hubo sorpresas.

Pero más allá de eso, la velada sirvió como último reconocimiento a la fallecida actriz Catherine O’Hara, quien recibió un premio póstumo por su rol en la serie The Studio.

A un mes de su repentina muerte, el premio a la mejor interpretación de una actriz en una serie de comedia fue para O'Hara, superando a Kathryn Hahn, Jenna Ortega, Jean Smart y Kristen Wiig. La actriz Lisa Kudrow fue la encargada de anunciar a la ganadora y el auditorio, repleto de estrellas, se puso de pie para ovacionarla. El director, guionista y compañero de elenco en The Studio, Seth Rogen, recibió el premio en su nombre.

Seth Rogen acepta el premio a mejor actriz para Catherine O'Hara. Foto: Matt Winkelmeyer/AFP fotos

“Sé que se habría sentido honrada de recibir este premio de parte de sus colegas actores, a quienes sé que respetaba… Era una gran admiradora de todos ustedes”, dijo Rogen.

Seth recordó el tiempo que trabajaron juntos: “Algo que me ha maravillado en estas últimas semanas fue su capacidad de ser generosa, amable y considerada sin minimizar jamás su propio talento ni su capacidad para aportar al trabajo que estábamos haciendo”.

Durante su discurso, se enfocó a Hahn, Ortega y Keri Russell, todas muy emocionadas.

“Ella sabía que podía arrasar y quería arrasar todos los días en el set”, agregó Rogen. “No se lo he dicho a los otros actores porque no quiero darles ideas, pero prácticamente cada noche antes de un día de rodaje, nos enviaba a Evan (cocreador de la serie) y a mí un correo muy similar que decía: ‘Hola, espero que consideren lo siguiente’, y adjuntaba una versión completamente reescrita de la escena”.

Entre risas, agregó: “El 100% de las veces no solo mejoraba su personaje, sino que hacía mejor la escena y mejoraba toda la serie”.

A beautiful tribute to an icon of Hollywood 🫶 pic.twitter.com/oKxumEz6Qq — The Actor Awards (@theactorawards) March 2, 2026

Rogen cerró su discurso alentando a la gente a difundir el trabajo de O’Hara entre quienes aún no lo conocen. “Muéstrenles a O’Hara bailando al ritmo de Harry Belafonte en Beetlejuice, muéstrenles a O’Hara lastimándose la rodilla en Best in Show y haciendo esa increíble escena en la que cojea y díganles, mientras se ríen, que esa es Catherine O’Hara, y que tuvimos la suerte de vivir en un mundo en el que compartió tan generosamente su talento con nosotros”.

La actriz, nacida en Toronto en 1954, falleció tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People.

Otros ganadores de los Actor Awards

Además de O'Hara, Noah Wyle (The Pitt) y Rogen (The Studio), recibieron su reconocimiento a mejor actor en sus apartados correspondientes. También la actriz Keri Russell (The Diplomat, Netflix) se llevó el premio a la mejor actriz en una serie de drama.

Elenco de la serie "The Pitt" con el premio a mejor serie de drama. Foto: Frederic J. Brown/AFP fotos

Por su parte, el británico Owen Cooper mantuvo su hegemonía al consagrarse como el mejor intérprete en una serie limitada por Adolescencia (Netflix), mientras que Michelle Williams dio la sorpresa en la categoría femenina de este apartado por su interpretación en Dying for Sex (Disney+).

Sorpresas en el apartado cine

En cuanto a las categorías cinematográficas, el drama de vampiros Pecadores (HBO Max) aceleró su camino a los Oscar tras quedarse con el premio de mejor elenco en la 32º edición de los galardones del sindicato de Actores de Hollywood.

La película dirigida por Ryan Coogler se impuso en la categoría reina frente a fuertes competidoras como Una batalla tras otra (HBO Max) —que partía como favorita con siete candidaturas— Hamnet (en cines), Marty Supremo (en cines) y Frankenstein (Netflix), del mexicano Guillermo del Toro.

La gala dejó momentos memorables como la inesperada victoria de Michael B. Jordan, quien recibió la distinción a mejor actor por su interpretación de los mellizos Moore en Pecadores.

Michael B. Jordan acepta el premio a mejor actor en los Actor Awards por "Pecadores". Foto: Valerie Macon/AFP fotos

De esta forma, el actor aventajó en esta categoría a pesos pesados de la industria como Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supremo).

Por el contrario, en la categoría femenina se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en Hamnet. Con este reconocimiento, se consolida como la gran favorita para repetir hazaña en los Oscar el próximo 15 de marzo.

Jessie Buckley posa con su premio Actor Awards por "Hamnet". Foto: Frederic J. Brown/AFP fotos

Más sorpresas llegaron en las categorías de reparto. Sean Penn (ausente en la ceremonia) fue reconocido como el mejor actor de reparto por Una batalla tras otra, mientras que Amy Madigan se adjudicó el de actriz de reparto por La hora de la desaparición (HBO Max).

La victoria de Pecadores en estos galardones polariza la carrera hacia los Oscar en un duelo directo frente a Una batalla tras otra, que obtuvo el premio del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

Con base en EFE