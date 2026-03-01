Jessie Buckley pasa de la esposa de Shakespeare a la novia de Frankenstein con un Oscar en el horizonte

Hoy a la noche, todo indica, cuando se entreguen los Actors —los rebautizados premios del Sindicato de Actores—, va a quedar aún más despejado el camino de Jessie Buckley hacia su primer Oscar.

Es por Hamnet, el tristísimo drama en el que interpreta a Agnes Hathaway, la esposa de William Shakespeare que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo varón. Ya le dio el BAFTA (el premio de la Academia Británica de Cine y Televisión), el Globo de Oro y el Critics’ Choice, todas escalas que llevan hacia un solo lado: la estatuilla a mejor actriz en los premios de la Academia que se entregan el 15 de marzo.

“Una cruda e implacable representación del duelo como una condición vivida, más que como un recurso narrativo, navega por la película con una tristeza elemental, sin sentimentalismos, ofreciendo lo que muchos consideran la actuación del año y, sin duda, de su carrera hasta la fecha”, escribió en sus predicciones hacia el Oscar la revista Variety, que coloca, previsiblemente, a Buckley como la favorita. “Su segunda nominación tras La hija oscura confirma su prestigio entre las actrices más formidables de su generación con un respeto profundo”.

Compite con Rose Byrne (quien está notable en If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renata Reinsve (Valor sentimental) y Emma Stone (Bugonia).

Como para mantener el momento, este jueves se estrena en Uruguay y el mundo La novia, remake de un clásico de 1935 que vuelve a reunir a Buckley con Maggie Gyllenhaal, la directora de La hija oscura.

Nacida en 1989 en la ciudad irlandesa de Killarney, Buckley ha construido una carrera sólida tanto en cine como en teatro. Hija de un hotelero poeta y de una musicoterapeuta se formó en la Royal Irish Academy of Music y, más tarde, en la Academia Real de Arte Dramático. Su paso por el reality de la BBC I’d Do Anything —conducido por Graham Norton y que consistía en elegir a los protagonistas de una versión para el West End de Oliver! producida por Cameron Mackintosh y Andrew Lloyd Webber— la dejó en segundo lugar. Sin embargo, le abrió una puerta, primero hacia el teatro clásico (en el Globe, haciendo Enrique V con Jude Law o Cuento de invierno en la compañía de Kenneth Branagh); más adelante, ganaría un premio Oliver por su Sally Bowles en Cabaret!.

En televisión, fue Marya Bolkonskaya en la Guerra y Paz de la BBC en 2016, estuvo en Chernobyl en 2019 y fue una inquietante enfermera en la cuarta temporada de Fargo. Fue, ya en cine, Judy Garland en La leyenda detrás del arcoíris y estuvo en superproducciones de Hollywood (la fallida Dolittle con Robert Downey Jr.) o películas independientes como Ellas hablan de Sarah Polley o Pienso en el final de Charlie Kaufman. En La hija oscura hizo la versión joven del personaje de Olivia Colman.

En Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y basada en la novela de Maggie O’Farrell, es, convincentemente, una mujer atravesada por el duelo: es la historia de Agnes Hathaway, quien pasa del dolor a la curación mediada por el arte: la película vincula la muerte de su hijo Hamnet con la creación por parte de su marido, Shakespeare (interpretado por Paul Mescal), de Hamlet.

“La actuación de Buckley es feroz y asombrosa: empieza con una fuerza notable y, de algún modo, va ganando potencia a medida que avanza la película”, escribió Alissa Wilkinson en su crítica para The New York Times. “Hay algo tan sonoro en su voz grave y melódica que, en el momento en que la pierde por completo, en paroxismos silenciosos de dolor desgarrado, el golpe es directo al estómago”.

“No sé por qué ese grito apareció en esa escena”, dijo Buckley sobre uno de los momentos más intensos de Hamnet. “No estaba en el guion. Surgió en la segunda de tres tomas porque yo amaba a ese niñito y había atravesado un viaje enorme con él, con Paul y con la idea de la maternidad. Creo que, mientras filmaba, estaba muy inmersa en el deseo de ser madre; en ese momento no lo era, pero sí sentía esa capacidad de amar y esa ternura feroz. Y supongo que cada vez que uno trae algo al mundo, que da a luz algo en el mundo, siempre está bailando en el precipicio entre la vida y la muerte. Ese fue realmente el espacio en el que me movía y que me generaba curiosidad en todos los sentidos”.

En La novia, interpreta a la prometida de la criatura en una historia inspirada en La novia de Frankenstein, la película clásica de James Whale de 1935 que imaginaba una secuela para el éxito de Boris Karloff de 1931; a la novia la interpretaba Elsa Lanchester con un mechón canoso.

Esta vez, la solitaria Criatura (Christian Bale), creada por el doctor Frankenstein, viaja a Chicago en la década de 1930 para buscar la ayuda de la doctora Euphronius (Annette Bening) para que le cree una compañera. “Allí revitalizan a una joven asesinada y nace la Novia. Ella supera lo que ninguno de los dos pretendía, lo que desencadena un romance explosivo, la atención de la policía y un movimiento social radical y desenfrenado”, dice entusiasta la sinopsis oficial. En el elenco también están Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard y Penélope Cruz.

Buckley la filmó antes de Hamnet. “Estaba muy nerviosa por eso”, le contó a EW. “Pensaba: es un salto. La Novia es como meter las manos en una corriente eléctrica cargada de gasolina y salir disparada, como si estuvieras volando en ácido. Es estar en otra estratosfera de la vida”.

Aún sin críticas profesionales, los influencers han mostrado su entusiasmo con la película y con la actuación de Bale y, sí, otra vez, de Buckley. Así se hace una estrella.