¿Cuándo son los Oscar? Fecha, horario de la gala y cómo ver en vivo los premios más importantes del cine
Llega la ceremonia más importante de la industria cinematográfica. Aquí, todas las opciones para ver en vivo la entrega de los Oscar y la lista completa de los nominados.
Llega este fin de semana uno de los acontecimientos culturales más importantes del año: los premios Oscar, el gran reconocimiento a la industria del cine, que este año tiene dos contendientes que se disputan la mayoría de las estatuillas y que, como siempre, será una convención de estrellas.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra la 98° edición de los premios Oscar, con una puja directa entre Pecadores y Una batalla tras otra, las dos películas más nominadas —16 candidaturas contra 13— y que vienen destacando en toda la temporada de premios.
La gala será presentada por segundo año consecutivo por el comediante Conan O'Brien, y se realizará, como es habitual, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California. Reunirá a las caras más conocidas de Hollywood y América Latina también dirá presente, ya que la brasileña El agente secreto acumula cuatro nominaciones, incluyendo una para su protagonista, Wagner Moura.
Los Oscar 2026 serán este domingo 15 de marzo a partir de las 21.00 (hora uruguaya) y se podrán seguir en vivo por las vías tradicionales: el canal de cable TNT, disponible en los servicios de televisión para abonados; la plataforma de streaming HBO Max y en televisión abierta, a través de Canal 12.
Todos los nominados a los premios Oscar 2026
MEJOR PELÍCULA
Bugonia
F1: La película
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueño de trenes
MEJOR ACTOR
Timothée Chalamet - Marty Supremo
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Pecadores
Wagner Moura - El agente secreto
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byne - If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Valor sentimental
Emma Stone - Bugonia
MEJOR DIRECTOR
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supremo
Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
Joachim Trier - Valor sentimental
Ryan Coogler - Pecadores
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Elle Fanning - Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
Amy Madigan - La hora de la desaparición (Weapons)
Wunmi Mosaku - Pecadores
Teyana Taylor - Una batalla tras otra
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Benicio del Toro - Una batalla tras otra
Jacob Elordi - Frankestein
Delroy Lindo - Pecadores
Sean Penn - Una batalla tras otra
Stellan Skarsgard - Valor sentimental
MAQUILLAJE Y VESTUARIO
Frankestein
Kokuho
Pecadores
La máquina: The Smashing Machine
La hermanastra fea
BANDA SONORA ORIGINAL
Bugonia
Frankestein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
CORTOMETRAJE LIVE-ACTION
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
CORTOMETRAJE ANIMADO
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
MEJOR GUION ADAPTADO
Bugonia - Will Tracy
Frankestein - Guillermo del Toro
Hamnet - Chloé Zhao y Maggie O'Farrell
Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson
Sueño de trenes - Clint Bentley y Greg Kwedar
MEJOR GUION ORIGINAL
Blue Moon - Robert Kaplow
Fue solo un accidente - Jafar Panahi
Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie
Valor sentimental - Eskil Vogt, Joachim Trier
Pecadores - Ryan Coogler
CASTING (nueva categoría)
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
DISEÑO DE VESTUARIO
Avatar: fuego y cenizas
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
CANCIÓN ORIGINAL
"Dear Me" - Diane Warren: Relentless
"Golden" - Las guerreras K-pop
"I Lied to You" - Pecadores
"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!
"Train Dreams" - Sueño de trenes
DOCUMENTAL
The Alabama Solution
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil is Busy
Perfectly a Strangeness
PELÍCULA INTERNACIONAL
El agente secreto - Brasil
Fue solo un accidente - Francia
Valor sentimental - Noruega
Sirat - España
La voz de Hind Rajab - Tunez
PELÍCULA ANIMADA
Arco
Elio
Las guerreras K-pop
Little Amélie or The Character of Rain
Zootopia 2
DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
EDICIÓN
F1: La película
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
SONIDO
F1: La película
Frankestein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
EFECTOS VISUALES
Avatar: fuego y cenizas
F1: La película
Jurassic World Renace
The Lost Bus
Pecadores
FOTOGRAFÍA
Frankestein - Dan Laustsen
Marty Supremo - Darius Khondji
Una batalla tras otra - Michael Bauman
Pecadores - Autumn Durald Arkapaw
Sueño de trenes - Adolpho Veloso
-
Lo nuevo de Pixar y Disney: humor, abuelas y castores a la espera de la próxima de Toy Story
El editor de "Una batalla tras otra" cuenta cómo se hace una película que tiene pretensiones de Oscar
"¡La novia!": cómo darle voz propia a una criatura que hasta ahora había estado a la sombra de Frankenstein
¿Encontraste un error?