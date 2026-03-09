¿Cuándo son los Oscar? Fecha, horario de la gala y cómo ver en vivo los premios más importantes del cine

Llega este fin de semana uno de los acontecimientos culturales más importantes del año: los premios Oscar, el gran reconocimiento a la industria del cine, que este año tiene dos contendientes que se disputan la mayoría de las estatuillas y que, como siempre, será una convención de estrellas.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebra la 98° edición de los premios Oscar, con una puja directa entre Pecadores y Una batalla tras otra, las dos películas más nominadas —16 candidaturas contra 13— y que vienen destacando en toda la temporada de premios.

La gala será presentada por segundo año consecutivo por el comediante Conan O'Brien, y se realizará, como es habitual, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California. Reunirá a las caras más conocidas de Hollywood y América Latina también dirá presente, ya que la brasileña El agente secreto acumula cuatro nominaciones, incluyendo una para su protagonista, Wagner Moura.

Los Oscar 2026 serán este domingo 15 de marzo a partir de las 21.00 (hora uruguaya) y se podrán seguir en vivo por las vías tradicionales: el canal de cable TNT, disponible en los servicios de televisión para abonados; la plataforma de streaming HBO Max y en televisión abierta, a través de Canal 12.

Todos los nominados a los premios Oscar 2026

MEJOR PELÍCULA

Bugonia

F1: La película

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueño de trenes

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet - Marty Supremo

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B. Jordan - Pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byne - If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson - Song Sung Blue

Renate Reinsve - Valor sentimental

Emma Stone - Bugonia

Jessie Buckley en "Hamnet".

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supremo

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Joachim Trier - Valor sentimental

Ryan Coogler - Pecadores

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elle Fanning - Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental

Amy Madigan - La hora de la desaparición (Weapons)

Wunmi Mosaku - Pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankestein

Delroy Lindo - Pecadores

Sean Penn - Una batalla tras otra

Stellan Skarsgard - Valor sentimental

MAQUILLAJE Y VESTUARIO

Frankestein

Kokuho

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

BANDA SONORA ORIGINAL

Bugonia

Frankestein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

CORTOMETRAJE LIVE-ACTION

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

CORTOMETRAJE ANIMADO

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

MEJOR GUION ADAPTADO

Bugonia - Will Tracy

Frankestein - Guillermo del Toro

Hamnet - Chloé Zhao y Maggie O'Farrell

Una batalla tras otra - Paul Thomas Anderson

Sueño de trenes - Clint Bentley y Greg Kwedar

MEJOR GUION ORIGINAL

Blue Moon - Robert Kaplow

Fue solo un accidente - Jafar Panahi

Marty Supremo - Ronald Bronstein y Josh Safdie

Valor sentimental - Eskil Vogt, Joachim Trier

Pecadores - Ryan Coogler

Escena de la película "Pecadores", de Ryan Coogler.

CASTING (nueva categoría)

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

DISEÑO DE VESTUARIO

Avatar: fuego y cenizas

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

CANCIÓN ORIGINAL

"Dear Me" - Diane Warren: Relentless

"Golden" - Las guerreras K-pop

"I Lied to You" - Pecadores

"Sweet Dreams of Joy" - Viva Verdi!

"Train Dreams" - Sueño de trenes

DOCUMENTAL

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

PELÍCULA INTERNACIONAL

El agente secreto - Brasil

Fue solo un accidente - Francia

Valor sentimental - Noruega

Sirat - España

La voz de Hind Rajab - Tunez

Wagner Moura en "El agente secreto"

PELÍCULA ANIMADA

Arco

Elio

Las guerreras K-pop

Little Amélie or The Character of Rain

Zootopia 2

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

EDICIÓN

F1: La película

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

SONIDO

F1: La película

Frankestein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

EFECTOS VISUALES

Avatar: fuego y cenizas

F1: La película

Jurassic World Renace

The Lost Bus

Pecadores

FOTOGRAFÍA

Frankestein - Dan Laustsen

Marty Supremo - Darius Khondji

Una batalla tras otra - Michael Bauman

Pecadores - Autumn Durald Arkapaw

Sueño de trenes - Adolpho Veloso