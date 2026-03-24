Quién es Maia Reficco, la actriz vinculada a Franco Colapinto: las claves de un romance que explotó en Mónaco

Esta semana, los rumores de romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco cobraron fuerza en el mundo del espectáculo y el deporte. Aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto, el periodista Gustavo Méndez aseguró en La mañana con Moria que el vínculo es un hecho. Según trascendió, el piloto mantendría un noviazgo con la artista, reconocida por sus trabajos recientes en Estados Unidos y Latinoamérica.

Según relató el periodista, la relación “empezó como un amor de verano” y derivó en un “noviazgo consolidado”, con mudanza, viajes compartidos y presentación a las familias. “Ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, afirmó en el ciclo que conduce Moria Casán. “Se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”, completó. “Además estuvieron en Mónaco y los vieron cenando en uno de los mejores restaurantes del mundo”.

Los rumores habían comenzado en enero, cuando el piloto publicó un carrusel en Instagram con imágenes de sus vacaciones en Argentina. Entre videos de entrenamientos y momentos en la playa, una foto llamó la atención: la actriz aparece con el casco de Alpine, el equipo para el que compite el argentino.

“Qué puedo saber eu”, escribió Maia Reficco en los comentarios del posteo de Franco Colapinto, con una mezcla de portugués y español. El piloto, de 22 años, respondió en el mismo tono: “De qué estamos falando”. La frase remite a una expresión del entrenador argentino Luis Zubeldía, pronunciada años atrás en una conferencia de prensa durante su etapa en São Paulo y luego convertida en meme.

Además de esas señales —la foto en el carrusel de Instagram y el intercambio de mensajes— surgió otra pista. Días antes de la publicación de Colapinto, la actriz, de 25 años, compartió un posteo con distintas imágenes y una frase sugerente: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

Maia Reficco con el casco de Franco Colapinto. Foto: Captura de Instagram @francocolapinto.

Esa frase fue la misma que agregó Colapinto en la descripción de su posteo: “Lindo verano para ser un ‘¡Deportista de alto rendimiento!’ Todo ready (listo). Ahora sí que empieza el 2026″.

Quién es Maia Reficco, la actriz que vinculan con Franco Colapinto

Maia Reficco nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, pero en el seno de una familia arraigada en la Argentina y desde chica creció en un entorno atravesado por el arte y la música. Es hija de la reconocida cantante de tango y folclore Katie Viqueira, que se desempeñó también como coach musical de artistas latinoamericanos como Chayanne.

La influencia de la madre la llevó a crecer aspirando a una carrera musical. A los 8 años, su familia regresó a Argentina, donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia, en la misma tierra que vio crecer a su madre y que resultó clave en su formación personal y artística.

A los 15 años, impulsada por la sensación de que la escena local le quedaba chica, decidió volver a Estados Unidos y radicarse en Los Ángeles. Allí comenzó a formarse profesionalmente, desarrolló su faceta musical junto al coach Eric Vetro y obtuvo una beca para estudiar canto en la escuela Berklee, en su ciudad natal.

Sin embargo, el gran salto a la popularidad llegó con el protagónico de Kally’s Mashup para el canal Nickelodeon, lo que la catapultó a la fama internacional con apenas 17 años. Desde entonces, su carrera avanzó con rapidez y le permitió sumar proyectos de alto perfil en la industria audiovisual.

Entre ellos se destacan su participación en Pretty Little Liars: Original Sin, la precuela de la exitosa serie de HBO, y un hito histórico: se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Duarte de Perón en el musical Evita en Broadway. En paralelo, continuó su camino musical con canciones como "Tuya", "De Ti", "Tanto Calor" y "Rápido y Furioso", reafirmando su identidad latina.

En diálogo con el diario argentino La Nación, Reficco subrayó que su vínculo con Argentina sigue siendo central en su vida y su trabajo. Mientras avanza con nuevos proyectos musicales, también inició su transición al cine, a través de películas como A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow, One Fast Move y La Dolce Casa.