Cata Ferrand se sumó a un trend viral en una de las zonas más peligrosas de Río de Janeiro: mirá el video

Catalina Ferrand se encuentra en Río de Janeiro junto a un grupo de amigas, y desde allí se sumó a una tendencia viral en las redes sociales: el favela trend de Rocinha. Se trata de un video grabado con estilo cinematográfico usando drones en las terrazas de la favela más grande de Brasil.

El video comienza con Ferrand, luciendo una remera de la selección brasileña saliendo a una de las terrazas de la favela y sentándose en una silla, hasta que el dron que la filma se aleja rápidamente para mostrar la inmensidad de la comunidad y la espectacular vista del mar y las montañas.

Es una tendencia que han realizado deportistas, artistas y turistas que llegan a la ciudad, y que se ha convertido en todo un negocio para los residentes de esa zona de Río de Janeiro.

También ha sido motivo de polémicas por lo peligroso de la zona, en la que han sido asesinados turistas, y por los usuarios de las redes sociales que acusan a quienes realizan estos videos de "romantizar la pobreza".

Además del video, Ferrand escribió un mensaje sobre el trend: "Con directivas claras por parte de las dueñas de mi corazón hice la visita obligada a la azotea más atrevida de Río de Janeiro en la Rocinha", publicó la actriz y comunicadora.

Pese a las críticas, el Favela Trend, que comenzó hace dos años, se ha convertido en un éxito en Río de Janeiro. Se reportan largas filas de visitantes, que llegan a pagar hasta 60 dólares por vídeo, convirtiendo a esa zona marginal de la ciudad en una de las postales como el Cristo Redentor, las playas de Copacabana y el Pan de Azúcar.

Cata Ferrand. Foto: Archivo. Foto: captura de Youtube

También hay peligros, ya que se ha reportado de turistas asesinados luego de perderse en esa zona de Río de Janeiro.