Quién es Taylor Frankie Paul y por qué su nuevo escándalo podría costarle millones de dólares a Disney

La cadena estadounidense ABC canceló la nueva temporada del reality The Bachelorette, lo que le generará pérdidas por decenas de millones de dólares a la empresa Disney. El motivo para la drástica decisión fue la difusión de un antiguo video de la protagonista de la temporada, Taylor Frankie Paul, agrediendo físicamente a su expareja delante de sus hijos.

Un portavoz de Disney Entertainment Televisión explicó que la empresa matriz de ABC, donde se transmite el programa, había tomado la decisión de "no seguir adelante con la nueva temporada de The Bachelorette por el momento".

El video de 2023 mostraba a Paul discutiendo con su entonces pareja, Dakota Mortensen, en una pelea que escaló hasta la violencia física, incluyendo el lanzamiento de sillas, una de las cuales golpeó accidentalmente a su hija de cinco años.

El programa, que tenía previsto su estreno el 22 de marzo y que es propiedad de Warner Bros. TV Group, tampoco se transmitirá en Canadá a través de Citytv, que confirmó que emitirá una repetición de American Idol en el mismo horario, en simultáneo con ABC.

La medida se produce luego de que surgieran reportes sobre una investigación de violencia doméstica vinculada a Paul, y de un incidente previo en el que se había declarado culpable de agresión con agravantes.

La policía de Draper (Utah) confirmó esta semana que se está llevando a cabo una investigación por violencia doméstica relacionada con Paul y Mortensen, por un incidente que ocurrió después de que Paul terminara de filmar The Bachelorette, y durante la producción de la próxima temporada de Mormon Wives, que se encuentra en pausa.

De acuerdo con Variety, fuentes aseguran que los ejecutivos de Warner Bros. están adoptando una postura de esperar y ver qué sucede, mientras se mantienen en contacto con ABC.

Aunque la publicación del video tomó por sorpresa a tanto a ejecutivos de ABC y de Warner, el medio sostiene que personal del estudio de cine siempre tuvo reservas sobre la elección de Paul para el papel, tras su historial de violencia doméstica.

Fuentes internas también comentaron a Variety que creen que la temporada protagonizada por Paul de The Bachelorette podría seguir adelante solamente en Hulu, o incluso en la programación de verano de ABC, aunque antes esperan a ver a Paul pedir disculpas.

La nueva temporada del programa tenía previsto ser el reinicio de The Bachelorette, que no se transmite desde 2024, pero la polémica podría obligar a regrabar antes de su estreno, lo que supondría un alto coste para Disney, que paga a Warner Bros., productora de la serie, una cuantiosa tarifa de licencia por los episodios.

Quién es Taylor Frankie Paul

Taylor Frankie Paul tiene 31 años, más de dos millones de seguidores en Instagram y más de seis millones de TikTok. Saltó a la fama al formar parte de un grupo de influencers de Utah (Estados Unidos) conocido como “MomTok”: madres jóvenes, mormonas, con estéticas impecables y bailes virales en TikTok. .

Luego de varios videos virales, la propia Taylor Frankie Paul prendió fuego todo cuando en 2022 contó en vivo que dentro de su grupo de amigas, practicaban el "soft swinging", intercambio de parejas con reglas; lo que desató polémicas internas, peleas y divorcios.

Ese lío terminó en divorcio y la convirtió en personaje central del reality The Secret Lives of Mormon Wives que se convirtió en un éxito en la plataforma Hulu. Y por ese motivo la seleccionaron para que protagonice The Bachelorette, el reality en el que ella debía elegir un pretendiente, entre varios aspirantes. La temporada, que llegaría este 22 de marzo fue cancelada luego que surgiera un video donde Paul agrede a su expareja con una silla.

Agencia EFE