Fiesta de la Cerveza, "Hannah Montana" en streaming, tributo a Claudio Taddei y más para hacer en la semana

La semana del domingo 22 al 28 de marzo tiene muchas novedades en el streaming. Se suma Anaconda a HBO Max y llega el especial por los 20 años de Hanna Montana. Además la semana tendrá visitas argentinas, a cargo de un gran comediante y un conocido periodista, también vuelve el ciclo Realizadoras a la sala Zitarrosa, y la murga bicampeona, Doña Bastarda, se presenta en el Movie.

Además, la semana marca el inicio de las fiestas de Semana de Turismo por lo que comienzan varios festivales en el interior.

Aquí un reparo por las actividades para hacer en la semana del 22 al 28 de marzo de 2026.

Los 20 de un ícono pop y un drama actual en streaming

Un especial por los 20 años de Hannah Montana llega este martes a Disney+ como novedad destacada en streaming. Además, Netflix estrena dos series el jueves: Algo terrible está a punto de suceder, de terror, sobre pareja a días de casarse; y Harry Hole, con detective tratando de encontrar a un asesino. Y el viernes lanza la cruda película venezolana Aún es de noche en Caracas. HBO Max presenta hoy la temporada final de The Comeback, la serie con Lisa Kudrow, y el viernes suma la nueva Anaconda. Y Prime Video estrena el miércoles Pretty Lethal, con Uma Thurman. Habrá mucho más.

Homenajes, tributos y más opciones para ir a ver música

El concierto de Banda Sabinera, en el que los músicos de Joaquín Sabina mantienen vivo su legado se cambió de lugar y pasó del Auditorio del Sodre a El Galpón, siempre este martes 24. Es uno de los eventos musicales de una semana en la que resalta el homenaje a Claudio Taddei, que lidera su hijo Romeo y tendrá lugar el miércoles en el Auditorio Adela Reta, con entradas agotadas. No es todo.

El miércoles, Mateo Bello da un recital de violín en Sala Vaz Ferreira y los metaleros Alestrom y Nargaroth tocan en Live Era. El jueves están Socio en La Cretina (repite el viernes), Jamcita en Sala Ducón -en un tributo a Miranda!- y Superjazz V en Sociedad Urbana Villa Dolores (SUVD), y además se abre el Festival de Jazz de la Costa, que va hasta el domingo en La Soleada de El Pinar. Y el viernes será el turno de Spuntone - Mendaro - Martínez en la Plaza de Toros, un tributo a Darnauchans en la SUVD, la Orquesta Juvenil del Sodre en el Adela Reta, el Conjunto de Música de Cámara en la Balzo y Luk en Inmigrantes.

Ruben Rada. Foto: Archivo. Foto: Natalia Rovira / El País

Festivales en Costa de Oro, Paysandú y en Treinta y Tres

La Semana de Turismo trae algunas festividades esparcidas por el país. El sábado 28 y domingo 29 se realizará la Fiesta de la Cerveza Artesanal de Parque del Plata, con entrada libre y dos jornadas llenas de música con Trotsky Vengarán, Vanesa Britos, Eté y Los Problems y más. El 28, además, se iniciará la 59° Semana de la Cerveza en Paysandú, que seguirá hasta el 5 de abril con conciertos todos los días; en la primera velada tocarán Catherine Vergnes y Lucas Sugo. Y ese mismo día se abrirá el Festival del Olimar en Treinta y Tres, con Ruben Rada y Agarrate Catalina y muchos más. Se extenderá hasta el día 2.

Doña Bastarda y El Trinche, un par de opciones en los teatros

La murga bicampeona del Carnaval, Doña Bastarda, llegará al Teatro Movie para presentar por última vez Patria o tumba, el espectáculo que le valió el primer premio en la categoría en este Concurso Oficial. Los shows serán de martes a jueves; el 24 y 25 abre Balbis, y el 26 Isabé Candombe. Además, regresa el comediante argentino El Trinche y presenta Probando gambetas el viernes, en doble función en Sala Camacuá; Luis Novaresio hace Tu deseo, tu decisión, una mezcla de conferencia y encuentro íntimo, el sábado en el Radisson; y el unipersonal Frida tendrá funciones agotadas en la Delmira Agustini.

Murga Doña Bastarda. Foto: Archivo. Foto: Ignacio Sánchez

Terror y un thriller político para las salas de cine locales

Pocos títulos para esta semana en los cines. Resalta Nuremberg: el juicio del siglo, un thriller situado después de la Segunda Guerra Mundial, con un psiquiatra encargado de evaluar el estado mental de altos mandos del nazismo. Dirige James Vanderbilt y actúan Rami Malek, Russell Crowe. Llega el jueves, igual que la de terror Te van a matar, sobre joven intentando sobrevivir en un culto demoníaco. Además, miércoles y sábado en Movie Montevideo se podrá ver un concierto - película de Bring Me The Horizon. Y el martes regresa el ciclo Realizadoras a la Sala Zitarrosa, con una selección de cortometrajes.