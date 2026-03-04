La desgarradora entrevista de Camilo Abellá tras ganar el Carnaval con Doña Bastarda: "Perdimos, perdimos todo"

Doña Bastarda se convirtió en la madrugada en la ganadora del Concurso de Carnaval 2026. La murga, gran favorita de la temporada, logró el bicampeonato con el espectáculo Patria o tumba, pero vivió la Noche de Fallos más especial, entre la alegría del triunfo y la tristeza por la muerte de uno de sus componentes, Agustín Ríos, quien falleció de manera repentina el 22 de febrero.

Tras anunciarse la victoria del conjunto, su director responsable, Camilo Abellá, dio una desgarradora entrevista para la transmisión en vivo de VTV y le declaró a Tenfield: "Perdimos todo".

Abellá confesó qué fue lo que le dijo a sus compañeros antes de la actuación en la Liguilla, que fue reprogramada por el duelo que les tocó vivir y se concretó recién este lunes. "El Concurso hace poco más de una semana lo perdimos. Perdimos, perdimos todo. Lo que quedaba por jugar era la valentía del grupo humano, y tenemos una barra en Doña Bastarda desde lo humano, el nivel de amor que supera absolutamente todo, es lo que nos hace salir adelante", expresó.

"La sensación en este momento no es de alegría ni tristeza, es un híbrido completo que nos va a llevar tiempo, días, semanas, meses, poder bajar a tierra y comprender qué fue lo que vivimos", dijo Abellá. "Hoy solo queda poner el alma al viento, poner la herida abierta a que vaya sanando de a poco. Hay un montón de tristeza y un montón de felicidad, todo eso junto, y creo que el Carnaval es un fiel representante de eso, de lo que sale de las entrañas de la gente de a pie, de la necesidad de reírse un poco para tratar de sanar".

El director le agradeció a todos los carnavaleros —público, compañeros de otros grupos y periodistas— por el apoyo y el respeto brindado y concluyó: "Doña Bastarda es un fiel representante del género en cuanto a, mediante el arte, poder sobreponerse y del dolor devolver amor".