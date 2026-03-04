La Intendencia de Montevideo (IMM) dio a conocer los ganadores en cada categoría del Concurso Oficial de Carnaval 2026 tras la Noche de Fallos. Los puntajes de la competición que se llevó a cabo en el Teatro de Verano se resolvieron luego de la última etapa de la Liguilla, en la que participaron 24 conjuntos.

Quién ganó en la categoría Murgas

La murga Doña Bastarda fue la ganadora de su categoría. A continuación, los puntajes:



Doña Bastarda, 2757 puntos La Gran Muñeca, 2646 La Nueva Milonga, 2644 Falta y Resto, 2643 Cayó La Cabra, 2641 Patos Cabreros, 2621 Un Título Viejo, 2583 La Trasnochada, 2545 Queso Magro, 2454 Los Diablos Verdes, 2443 Curtidores de Hongos, 1531 La Margarita, 1504 Don Bochinche y Cía, 1459 A la Bartola, 1435 La Mojigata, 1432 Jorge, 1422 Gente Grande, 1396 Mi Vieja Mula, 1385 Jardín del Pueblo, 1309

La murga Doña Bastarda en la temporada de Carnaval 2026 en el Tablado del Parque. Foto: Ignacio Sánchez / El País

Quién ganó en la categoría Parodistas

Momosapiens fue el conjunto que ganó en la categoría Parodistas.

Momosapiens, 1110 puntos Caballeros, 1060 Zíngaros, 1047 Los Muchachos, 950 Adam´s 583

Quién ganó en la categoría Humoristas

Sociedad Anónima se llevó el primer premio en Humoristas



Sociedad Anónima, 1147 puntos Cyranos, 1092 Los Rolin, 1075 Los Chobys, 596 Social Club 536

Quién ganó en la categoría Revistas

La Compañía fue la ganadora de la categoría Revistas



La Compañía, 1416 puntos Tabú, 1382 Madame Gótica, 1253 Carambola, 693 House, 664

Quién ganó en la categoría Negros y Lubolos

Yambo Kenia fue la comparsa ganadora de la categoría Negros y Lubolos.

Yambo Kenia, 1132 puntos Valores, 1119 Integración, 1102 La Sara del Cordón, 1034 Más que lonja, 583 Herencia Ancestral, 495

Menciones especiales Menciones especiales del Concurso Oficial de Carnaval 2026 El jurado del Carnaval también otorgó algunas menciones especiales a componentes, y conjuntos destacados. Revelación del Carnaval Más Que Lonja Figura máxima del Carnaval Imanol Sibes Figura de oro Raúl Castro Mejor espectáculo de Carnaval Dona Bastarda Diploma especial al espectáculo promotor de igualdad de género Madame Gótica



¿Cuándo es la Ronda de Ganadores del Carnaval?

Según informó Daecpu, la denominada ronda de ganadores se dividirá en tres días entre viernes, sábado y lunes.

Etapa 1: viernes 06 de marzo

20:00: La Compañía (1° Premio Revistas)

21:30: Cyranos (2° Premio Humoristas)

23:30: Momosapiens (1° Premio Parodistas)

Etapa 2: sábado 07 de marzo

20:00: Yambo Kenia (1° Premio Soc. de Negros y Lubolos)

21:30: Tabú (2° Premio Revistas)

23:30: Sociedad Anónima (1° Premio Humoristas)

00:30: La Gran Muñeca (2° Premio Murgas)

Etapa 3: lunes 09 de marzo

20:00: Valores (2° Premio Soc. de Negros y Lubolos)

21:30: Caballeros (2° Premio Parodistas)

23:30: Doña Bastarda (1° Premio Murgas)