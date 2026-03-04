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El País TvShow Teatro y Carnaval

Ganadores del Carnaval 2026: todos los puntajes y posiciones tras la noche de fallos

La Intendencia de Montevideo reveló los resultados del Concurso Oficial tras la Liguilla en el Teatro de Verano. Doña Bastarda, Momosapiens y Sociedad Anónima lideraron sus categorías.

El País
El País
04/03/2026, 06:29
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La murga Doña Bastarda en un tablado de Montevideo.
La murga Doña Bastarda en un tablado de Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez

La Intendencia de Montevideo (IMM) dio a conocer los ganadores en cada categoría del Concurso Oficial de Carnaval 2026 tras la Noche de Fallos. Los puntajes de la competición que se llevó a cabo en el Teatro de Verano se resolvieron luego de la última etapa de la Liguilla, en la que participaron 24 conjuntos.

Quién ganó en la categoría Murgas

La murga Doña Bastarda fue la ganadora de su categoría. A continuación, los puntajes:

  1. Doña Bastarda, 2757 puntos
  2. La Gran Muñeca, 2646
  3. La Nueva Milonga, 2644
  4. Falta y Resto, 2643
  5. Cayó La Cabra, 2641
  6. Patos Cabreros, 2621
  7. Un Título Viejo, 2583
  8. La Trasnochada, 2545
  9. Queso Magro, 2454
  10. Los Diablos Verdes, 2443
  11. Curtidores de Hongos, 1531
  12. La Margarita, 1504
  13. Don Bochinche y Cía, 1459
  14. A la Bartola, 1435
  15. La Mojigata, 1432
  16. Jorge, 1422
  17. Gente Grande, 1396
  18. Mi Vieja Mula, 1385
  19. Jardín del Pueblo, 1309
Carnaval 2026
La murga Doña Bastarda en la temporada de Carnaval 2026 en el Tablado del Parque.
Foto: Ignacio Sánchez / El País

La conmovedora actuación de Doña Bastarda en el Teatro de Verano y el detalle que estremeció al público

Quién ganó en la categoría Parodistas

Momosapiens fue el conjunto que ganó en la categoría Parodistas.

  1. Momosapiens, 1110 puntos
  2. Caballeros, 1060
  3. Zíngaros, 1047
  4. Los Muchachos, 950
  5. Adam´s 583

Quién ganó en la categoría Humoristas

Sociedad Anónima se llevó el primer premio en Humoristas

  1. Sociedad Anónima, 1147 puntos
  2. Cyranos, 1092
  3. Los Rolin, 1075
  4. Los Chobys, 596
  5. Social Club 536

Con Mario Bergara en la platea, Los Rolin recibieron la primera gran sanción del Carnaval 2026: el motivo

Quién ganó en la categoría Revistas

La Compañía fue la ganadora de la categoría Revistas

  1. La Compañía, 1416 puntos
  2. Tabú, 1382
  3. Madame Gótica, 1253
  4. Carambola, 693
  5. House, 664

Quién ganó en la categoría Negros y Lubolos

Yambo Kenia fue la comparsa ganadora de la categoría Negros y Lubolos.

  1. Yambo Kenia, 1132 puntos
  2. Valores, 1119
  3. Integración, 1102
  4. La Sara del Cordón, 1034
  5. Más que lonja, 583
  6. Herencia Ancestral, 495
Menciones especiales

Menciones especiales del Concurso Oficial de Carnaval 2026

El jurado del Carnaval también otorgó algunas menciones especiales a componentes, y conjuntos destacados.

Revelación del Carnaval

Más Que Lonja

Figura máxima del Carnaval

Imanol Sibes

Figura de oro

Raúl Castro

Mejor espectáculo de Carnaval

Dona Bastarda

Diploma especial al espectáculo promotor de igualdad de género

Madame Gótica

¿Cuándo es la Ronda de Ganadores del Carnaval?

Según informó Daecpu, la denominada ronda de ganadores se dividirá en tres días entre viernes, sábado y lunes.

Etapa 1: viernes 06 de marzo

20:00: La Compañía (1° Premio Revistas)

21:30: Cyranos (2° Premio Humoristas)

23:30: Momosapiens (1° Premio Parodistas)

Etapa 2: sábado 07 de marzo

20:00: Yambo Kenia (1° Premio Soc. de Negros y Lubolos)

21:30: Tabú (2° Premio Revistas)

23:30: Sociedad Anónima (1° Premio Humoristas)

00:30: La Gran Muñeca (2° Premio Murgas)

Etapa 3: lunes 09 de marzo

20:00: Valores (2° Premio Soc. de Negros y Lubolos)

21:30: Caballeros (2° Premio Parodistas)

23:30: Doña Bastarda (1° Premio Murgas)

El contundente gesto de Carlos Barceló con Doña Bastarda en vivo en el Teatro de Verano: vea el video

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