Ganadores del Carnaval 2026: todos los puntajes y posiciones tras la noche de fallos
La Intendencia de Montevideo reveló los resultados del Concurso Oficial tras la Liguilla en el Teatro de Verano. Doña Bastarda, Momosapiens y Sociedad Anónima lideraron sus categorías.
La Intendencia de Montevideo (IMM) dio a conocer los ganadores en cada categoría del Concurso Oficial de Carnaval 2026 tras la Noche de Fallos. Los puntajes de la competición que se llevó a cabo en el Teatro de Verano se resolvieron luego de la última etapa de la Liguilla, en la que participaron 24 conjuntos.
Quién ganó en la categoría Murgas
La murga Doña Bastarda fue la ganadora de su categoría. A continuación, los puntajes:
- Doña Bastarda, 2757 puntos
- La Gran Muñeca, 2646
- La Nueva Milonga, 2644
- Falta y Resto, 2643
- Cayó La Cabra, 2641
- Patos Cabreros, 2621
- Un Título Viejo, 2583
- La Trasnochada, 2545
- Queso Magro, 2454
- Los Diablos Verdes, 2443
- Curtidores de Hongos, 1531
- La Margarita, 1504
- Don Bochinche y Cía, 1459
- A la Bartola, 1435
- La Mojigata, 1432
- Jorge, 1422
- Gente Grande, 1396
- Mi Vieja Mula, 1385
- Jardín del Pueblo, 1309
Quién ganó en la categoría Parodistas
Momosapiens fue el conjunto que ganó en la categoría Parodistas.
- Momosapiens, 1110 puntos
- Caballeros, 1060
- Zíngaros, 1047
- Los Muchachos, 950
- Adam´s 583
Quién ganó en la categoría Humoristas
Sociedad Anónima se llevó el primer premio en Humoristas
- Sociedad Anónima, 1147 puntos
- Cyranos, 1092
- Los Rolin, 1075
- Los Chobys, 596
- Social Club 536
Quién ganó en la categoría Revistas
La Compañía fue la ganadora de la categoría Revistas
- La Compañía, 1416 puntos
- Tabú, 1382
- Madame Gótica, 1253
- Carambola, 693
- House, 664
Quién ganó en la categoría Negros y Lubolos
Yambo Kenia fue la comparsa ganadora de la categoría Negros y Lubolos.
- Yambo Kenia, 1132 puntos
- Valores, 1119
- Integración, 1102
- La Sara del Cordón, 1034
- Más que lonja, 583
- Herencia Ancestral, 495
Menciones especiales del Concurso Oficial de Carnaval 2026
El jurado del Carnaval también otorgó algunas menciones especiales a componentes, y conjuntos destacados.
Revelación del Carnaval
Más Que Lonja
Figura máxima del Carnaval
Imanol Sibes
Figura de oro
Raúl Castro
Mejor espectáculo de Carnaval
Dona Bastarda
Diploma especial al espectáculo promotor de igualdad de género
Madame Gótica
¿Cuándo es la Ronda de Ganadores del Carnaval?
Según informó Daecpu, la denominada ronda de ganadores se dividirá en tres días entre viernes, sábado y lunes.
Etapa 1: viernes 06 de marzo
20:00: La Compañía (1° Premio Revistas)
21:30: Cyranos (2° Premio Humoristas)
23:30: Momosapiens (1° Premio Parodistas)
Etapa 2: sábado 07 de marzo
20:00: Yambo Kenia (1° Premio Soc. de Negros y Lubolos)
21:30: Tabú (2° Premio Revistas)
23:30: Sociedad Anónima (1° Premio Humoristas)
00:30: La Gran Muñeca (2° Premio Murgas)
Etapa 3: lunes 09 de marzo
20:00: Valores (2° Premio Soc. de Negros y Lubolos)
21:30: Caballeros (2° Premio Parodistas)
23:30: Doña Bastarda (1° Premio Murgas)
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