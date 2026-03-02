El contundente gesto de Carlos Barceló con Doña Bastarda en vivo en el Teatro de Verano: vea el video

El Carnaval está de luto desde el domingo 22 de febrero, cuando el país amaneció con la inesperada y triste noticia de la muerte de Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda. Su familia y la murga campeona atraviesan horas devastadoras, rodeados del amor de sus seres queridos, de sus hinchas y de un público que en cada tablado hace sentir el abrazo colectivo.

Son días de tristeza y sensibilidad en toda la fiesta popular. Los conjuntos han multiplicado las muestras de apoyo hacia la familia de Agustín y la murga. Y el domingo por la noche se retomó en el Teatro de Verano la etapa 2 del Concurso Oficial, que había sido suspendida una semana antes a raíz de la noticia.

Uno de los conjuntos que subió al escenario fue Sociedad Anónima. Para ellos, el dolor tiene un eco propio: en 2010, en pleno Concurso Oficial, el grupo perdió a su compañero Walter Estramil en un accidente de tránsito en el barrio Reducto. Aquella herida volvió a escena en forma de recuerdo y mensaje.

Su director responsable, Carlos Barceló, tomó la palabra antes de la despedida del espectáculo Ataduras y modificó su recitado final para traer al presente a Estramil. Con la voz entrecortada, dijo: “Los que te quieren igual te aguantan el alma aunque estén lejos, aunque creas que ya no están más. Te aguantan el alma, aunque no te des cuenta”.

Recordó entonces aquel comienzo de Carnaval 2010 en el que sintieron que todo el esfuerzo se derrumbaba. “Entendimos que no iba a disfrutar esta fiesta para la que tanto se había preparado”, expresó.

La murga Doña Bastarda en un tablado de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

"Como pudimos fuimos haciendo las actuaciones hasta que nos dimos cuenta de que Walter estaba con nosotros arriba del escenario de otra manera. Y ha seguido con nosotros todos estos años", dijo con la voz quebrada.

El aplauso cerrado del Teatro de Verano acompañó sus palabras. Y el mensaje fue directo: “Queremos enviarle un abrazo enorme a los compañeros de Agustín, que tienen que apelar a su valentía y al amor que se tienen para seguir honrando la posibilidad de disfrutar de esta fiesta”. Una fiesta a la que definió como "llena de abrazos", de esos que llegan de los que "te aguantan el alma" y "que están con vos aunque no te des cuenta".

No fue una noche más. Hoy tampoco lo será. Doña Bastarda volverá a actuar en el Concurso Oficial tras la pérdida de Agustín. Saldrá a cantar ante un auditorio colmado, como en sus presentaciones anteriores, y con el peso del dolor. Pero también con el sostén de una hinchada que hoy la abraza más que nunca.

