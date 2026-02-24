El comunicado de Doña Bastarda tras el firme gesto del Carnaval a la postergación de su paso por la Liguilla

El Carnaval uruguayo vive una semana atípica tras la muerte de Agustín Ríos, componente fundador de la murga Doña Bastarda, quien falleció el fin de semana y con su partida dejó un manto de luto sobre la fiesta popular. El domingo, tanto el Concurso como la actividad en los tablados fue suspendida en señal de duelo, y rápidamente se resolvió que la Bastarda no volviera al Teatro de Verano en la fecha indicada.

Es que la vigente campeona de la categoría murgas tenía que subirse otra vez al Ramón Collazo este jueves, en una etapa que ya tenía entradas agotadas. Sin embargo, la organización decidió que, para que el grupo tenga más tiempo para recuperarse a nivel emocional, su fecha sea reagendada.

Así, Doña Bastarda se presentará en el Teatro de Verano el lunes 2 de marzo, junto con la comparsa La Sara del Cordón y humoristas Los Rolin. Todas las entradas adquiridas conservan validez.

A horas de que se conociera esta noticia, Doña Bastarda emitió un comunicado en el que se pronunció sobre esa decisión e informó que, al menos este lunes, el conjunto no iba a hacer tablados. Hoy martes ratificó la postura hasta nuevo aviso: "Pronto volveremos a encontrarnos".

Murga Doña Bastarda en la presentación del Desfile Inaugural del Carnaval 2026. Foto: Instagram/donabastarda

"A raíz del luto que atraviesa el colectivo y la familia toda, se resolvió no realizar actuaciones al menos por el día de hoy, lunes 23 de febrero", comunicaron ayer. "A su vez, informamos también que la Etapa 6 de la Liguilla, la cual se daría el jueves 26 de febrero, fue reprogramada para el lunes 2 de marzo. Aprovechamos esta instancia para agradecer a la directiva de DAECPU, por su total apertura y comprensión ante el caso, y por la gestión realizada; así como también a las 9 murgas, los 3 humoristas y las 4 sociedades de negros y lubolos que participan de esta Liguilla, por su voto favorable para realizar este cambio. Este gesto construye Carnaval, y hace prevalecer el espíritu de esta fiesta".

La murga cerró agradeciendo "el respeto, el apoyo y la comprensión brindada en todo momento" ante el delicado momento que les toca atravesar.