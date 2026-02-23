Carolina Cosse y referentes del Carnaval despiden a Agustín Ríos, de Doña Bastarda: "La tristeza avasalla"

El Carnaval uruguayo atraviesa días de luto. La repentina y temprana muerte de Agustín Ríos, murguista de Doña Bastarda, generó una conmoción profunda en medio del Concurso Oficial y desató una ola de mensajes que cruzó escenarios y categorías.

Las redes sociales se transformaron en un espacio de despedida colectiva, no solo para homenajear al artista, sino también para acompañar a su murga en el momento más difícil: perder a un compañero, amigo y hermano en plena fiesta.

La propia Doña Bastarda publicó un sentido mensaje para despedirlo, y varios de sus integrantes eligieron expresarse de forma individual. “Me quedan las estrellas de testigo”, escribió Gastón Abellá. Camila Sosa lo definió como “maestro de hermandad y compañerismo justo” y un “libro infinito de murga honda, sonrisa y desfachatez”. “Te voy a extrañar la vida. Nos vemos a la vuelta de esta historia”, cerró.

El director Camilo Abellá lo recordó como alguien “transparente como el agua”, de esos que “hablan con el corazón”. Agradeció lo aprendido en la murga y, sobre todo, “el doctorado de amistad” que le dejó. “Soy un afortunado de habérmelo cruzado y de haber compartido tantas risas, canciones y abrazos”, escribió. Y concluyó: “Nos vemos en la próxima bajada”.

La vicepresidenta Carolina Cosse también se manifestó en redes: “Cuánto dolor. Un abrazo apretado a su familia, a sus amigos y a su murga, @DonaBastarda”.

Cuánto dolor.

Un abrazo apretado a su familia, a sus amigos y a su murga, @DonaBastarda https://t.co/pUjaDGkfpU — Carolina Cosse (@CosseCarolina) February 22, 2026

El abrazo del ambiente carnavalero

El impacto fue inmediato. Conjuntos como La Gran Muñeca, La Margarita, Queso Magro, Zíngaros, La Nueva Milonga, Momosapiens, Falta y Resto, Los Chobys, Adams, Diablos Verdes, Los Rolin, Sociedad Anónima, Gente Grande, Mi vieja mula, Cuareim 1080, Social Club, Cayó la Cabra, Agarrate Catalina, Los Muchachos, La Trasnochada, Un título viejo, y tantos otros enviaron mensajes de solidaridad.

Desde Patos Cabreros —que debía actuar en la etapa suspendida— expresaron: “Su voz, su alegría y su amor por el tablado quedarán para siempre entre nosotros. Hoy el escenario queda en silencio, pero su recuerdo seguirá cantando en cada murga”.

Viejo plantel de Doña Bastarda, junto a Pinocho Routin.

Pinocho Routin, que integró Doña Bastarda durante siete años como puestista en escena, también dedicó palabras de profundo dolor: “Es un día de tremenda tristeza. No hay palabras. Un compañero, un amigo, leal y humano ante lo que fuera”, escribió, y envió un abrazo a la familia y a la murga.

El referente murguero Raúl Castro también se manifestó: “La tristeza es tan grande que avasalla. Se fue un pibe, un carnavalero en la flor de la edad”. Y dejó una reflexión que resonó en todo el ambiente: la murga multiplica la alegría compartida y ayuda a dividir la pena para poder sostenerla.

"Adiós a ese murguista eterno que se fue en plena fiesta para quedarse para siempre", cerró con profundo dolor.

Desde Daecpu enviaron sus condolencias a la familia, amigos y compañeros. Entre los comentarios al comunicado aparecieron los de Diego Delgrossi —“triste noticia que enluta a nuestro Carnaval y Arte”— y el músico Fata Delgado, que resumió el sentir general: “Qué triste”.

Las voces de los comunicadores

También hubo mensajes de quienes acompañan y relatan el Carnaval desde los medios.

“No se puede creer. Que en paz descanses Agustín. Abrazo a su familia, amigos y a la gente de la Doña”, escribió la comunicadora Peke Sander.

Christian Font expresó: “Hay murgas que más que un colectivo son familia. Doña Bastarda es una de ellas y hoy perdió a uno de los suyos. Abrazo y mucha fuerza para seguir adelante”.

“Tristeza. Abrazo a la familia de Agus, a toda la barra de @DonaBastarda y a todo el carnaval”, sumó Diego Castro.

Por su parte, Paola Bianco, presentadora del Concurso Oficial, publicó en X una frase que se replicó en distintos perfiles: “Cantemos fuerte, abracemos más, la vida no avisa”, junto a un mensaje de apoyo a la murga.

Desde el equipo de Carnaval del Futuro (Radio Centenario) compartieron un extenso comunicado en el que reflexionaron sobre la tensión entre el duelo y la competencia. “Detrás del maquillaje, las luces y los puntajes, hay personas”, señalaron, y plantearon si el impulso de que el show continúe no relega, a veces, lo verdaderamente importante. “Ninguna copa puede estar por encima de la vida”, concluyeron.

También desde La Bacanal, el programa que conduce Marcelo Fernández por Radio Universal, destacaron que Ríos eligió “el camino de la alegría compartida” y que su partida deja preguntas sin respuesta, pero también huellas en cada ensayo y en cada aplauso.

En sus historias, Doña Bastarda agradeció las incontables muestras de cariño: “Conjuntos de todas las categorías, hinchas, gente del carnaval. Muchas gracias por su apoyo”.

La conmoción también tuvo impacto directo en el Concurso Oficial. La etapa prevista para el domingo fue suspendida en señal de duelo, y la actuación de Doña Bastarda, que estaba programada para este jueves, fue postergada. El conjunto volverá al escenario el lunes 2 de marzo.